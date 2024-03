Jack Plooij ziet opvallende lichaamstaal Hamilton: 'Alsof hij knock-out geslagen is'

Het team van Mercedes komt in het 2024-seizoen nog totaal niet uit de verf en langzaam maar zeker lijkt de paniek toe te slaan bij Toto Wolff en zijn formatie. De heren aan tafel van het Race Café op Ziggo Sport zagen dat het een dramatisch weekend was en stippen vooral aan dat Lewis Hamilton er raar bijloopt.

Het seizoen is voor het team van Mercedes voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Zilverpijl ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Dubbele DNF

Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwam Hamilton bijvoorbeeld wereldkampioen niet verder dan een teleurstellende zevende plek en in in Djedda ging het allemaal van kwaad tot erger voor de man uit Stevenage. Hamilton kwam niet verder dan de negende plek, terwijl Russell het iets beter deed door in Saoedi-Arabië als zesde over de streep te komen. In Melbourne is het seizoen van Mercedes nog verder in de soep gelopen: na ongeveer een kwart wedstrijd gaf Hamilton motor de geest en moest hij zijn W15 noodgedwongen langs de baan parkeren. Ook Russell haalde door een flinke klapper de eindstreep niet.

Hamilton knock-out

Robert Doornbos ziet hoe het misgaat bij de Zilverpijlen: "Het is wel echt dramatisch dat je met twee auto's met twee DNF's naar huis gaat. Ze zijn ingehaald door Ferrari, ze staan vierde. McLaren heeft ze ingehaald", constateert.. Jack Plooij valt het op dat Hamilton vooral qua lichaamstaal de kop laat hangen na de eerste drie resultaten. "Als je het opsomt. We hadden het er voor de uitzending al even kort over. Als je Lewis Hamilton ziet staan in het vierkantje, is hij net knock-out geslagen." Tafelgenoot Mattie Valk zag hetzelfde: "Zo gelaten alsof hij de handdoek in de ring heeft gegooid. Ze vroegen wat hij de rest van het seizoen gaat doen en dan zegt hij dat hij een beetje gaat sporten en fit gaat blijven."

