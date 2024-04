De helft van de Formule 1-teams hadden in aanloop naar de Grand Prix van Japan een boel werk aan de winkel. Er zijn voor het raceweekend op het Suzuka International Racing Course namelijk een boel motoronderdelen verwisseld. We nemen ze allemaal even door.

Het grote nieuws is natuurlijk dat Lewis Hamilton een van zijn power units compleet is verloren en die zit dus niet meer in zijn zogeheten pool. Zijn Mercedes viel tijdens de Grand Prix van Australië stil, nadat slechts een kwart van de race erop zat. Het probleem lag niet aan de W15 of aan de motor zelf, maar meer aan het proces, en dus verwacht de Duitse renstal geen herhaling van zo'n uitvalbeurt. Hamilton moet dus wel een volledig nieuwe power unit gebruiken vanaf Japan. De zevenvoudig wereldkampioen heeft ook nog een nieuwe versnellingsbakbehuizing, aandrijflijn en schakelonderdelen gekregen. Mercedes heeft dezelfde versnellingsbakwissels bij George Russell gedaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo krijgt nieuw chassis van RB voor China: "Heb dit zeker aangegeven"

Red Bull, Ferrari, Alpine en RB

Hamilton is niet de enige met een nieuwe power unit voor het weekend op Suzuka. Bij de Red Bull van Sergio Pérez, de Alpine van Esteban Ocon en de RB van Yuki Tsunoda zijn ook de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K en het uitlaatsysteem verwisseld.

Ocon heeft op zijn beurt ook nog nieuwe control electronics gekregen. Datzelfde geldt voor ploegmaat Pierre Gasly.

Ferrari is ook aan de slag geweest met haar krachtbron, want Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben allebei een nieuw uitlaatsysteem gekregen.

Geen van bovenstaande deelnemers is over de limiet gegaan van het aantal motor- en versnellingsbakonderdelen dat je mag gebruiken dit seizoen. Volgens artikel 28.2 van het sportief reglement zullen hier dus geen gridstraffen voor worden uitgedeeld.

Gerelateerd