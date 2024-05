Max Verstappen heeft kritisch gereageerd op de huidige plannen van de Formule 1. De hoge bazen van de sport voegen steeds meer show toe aan de Grand Prix-weekenden en de kalender wordt steeds voller. Daarnaast wordt er nog veel te veel van links naar rechts gevolgen, zo zegt Verstappen, die daarbij een tik uitdeelt naar de zogenaamde duurzaamheidsplannen van de F1.

Verstappen heeft recent en in het verleden gedreigd dat hij snel met pensioen zou kunnen gaan als de kalender nog voller wordt en als de focus nog meer van het racen afgehaald wordt. De Nederlander doelt daarmee met name op de onlangs toegevoegde races in Miami en Las Vegas, waar de show en entertainment de boventoon voert en het racen op de tweede plek lijkt te staan. Verstappen vindt het fantastisch dat de Formule 1 op de kaart is komen te staan in de Verenigde Staten, maar twijfelt tegelijkertijd aan de intenties van de hoge heren. "Ik denk dat wat we momenteel in de VS doen geweldig is", zo begint hij in gesprek met Bloomberg.

Kalender gaat te veel van links naar rechts

Hij vervolgt: "Weet je, het hebben van drie races daar [in de Verenigde Staten, red.] op verschillende plaatsen werkt volgens mij heel goed. Ik denk alleen dat het enige dat nog wel kan verbeteren op de kalender, het algemene reizen is. We reizen nog steeds iets te veel van links naar rechts." Volgens Verstappen zou het logischer zijn om het ene continent volledig af te werken om vervolgens door te reizen naar het volgende. "Ik denk dus dat er nog een aantal dingen zijn die we beter kunnen doen, ook als je vanuit duurzaamheid kijkt", zo zegt hij, om vervolgens de duurzaamheidsclaim van de F1 in twijfel te trekken.

Verstappen trekt duurzaamheidsverhaal in twijfel

Verstappen begrijpt dat als je meerdere races kort achter elkaar in de VS rijdt, dit wellicht minder verkochte kaartjes oplevert, maar wijst naar de duurzaamheid. "Wat probeer je uiteindelijk te verkopen? Zijn het de kaartjes of is het daadwerkelijk het duurzaamheidsverhaal?", zo steekt hij. Vervolgens deelt hij nog een sneer uit als hij de vraag krijgt wat de sport kan doen om in de toekomst te blijven groeien. "Houd het écht", zo is hij kort maar krachtig, doelend op alle glitter en glamour die bijvoorbeeld in Miami en Vegas om de hoek komen kijken.

F1 mikt op 25 races op korte termijn

Kort nadat Verstappen aangaf een vervroegd pensioen te overwegen als de kalender nog verder uitgebreid werd en er nog meer randzaken werden toegevoegd, liet F1-topman Stefano Domenicali weten dat het niet denkbaar is dat de sport op korte termijn naar maar liefst 25(!) races toe gaat. Er worden momenteel met verschillende landen gesprekken gevoerd over een potentiële Grand Prix in de toekomst.

