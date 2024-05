Wolff geeft update over komst Verstappen: "Bereid compromissen te sluiten"

Max Verstappen (26) maakt al zijn gehele Formule 1-loopbaan deel uit van de Red Bull-familie, maar als het aan Toto Wolff ligt, komt daar op termijn verandering in. De teambaas van Mercedes wil alles op alles zetten om de komst van de Nederlander werkelijkheid te maken. In Imola gaf hij dan ook aan daarvoor de nodige risico's te nemen.

Het is al lang geen geheim meer dat Wolff zijn pijlen heeft gericht op Verstappen als opvolger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. En Mercedes is bereid ver te gaan voor de Red Bull-coureur. Dat heeft mede te maken met het verleden. Wolff had toen de kans Verstappen aan zich te binden, maar wilde hem geen Formule 1-zitje garanderen, iets dat Red Bull - met Dr. Helmut Marko - voorop hem wel kon bieden. Verstappen koos zodoende voor het merk met de rode stier en de rest is geschiedenis. Verstappen is veruit de snelste coureur op de grid en heeft inmiddels drie wereldtitels achter zijn naam staan. Het lijkt slechts een kwestie van tijd totdat hij hier een vierde aan toevoegt. Wolff slaat zich nog steeds voor z'n kop dat hij Verstappen destijds door z'n vingers heeft laten glippen en wil daarom niet nog een keer zo'n fout maken. Hij neemt dan ook de nodige risico's om de hoop op de komst van de Limburger in leven te houden.

Wolff wacht op Verstappen met doorhakken van knopen

De onrust bij Red Bull lijkt iets te zijn gaan liggen, maar dat betekent niet dat Wolff dan maar de handdoek in de ring gooit. De Mercedes-teambaas weet inmiddels ook wel dat de kans minimaal is dat hij Verstappen binnen gaat halen voor volgend seizoen, maar het gaat hem om de jaren daarna. Als Wolff weet dat Verstappen vanaf 2026 wél interesse heeft om in te stappen bij Mercedes, dan zal Wolff andere keuzes maken wat betreft het aanstellen van een coureur voor volgend jaar. Hij zal een rijder dan geen langlopend contract aanbieden, wetende dat Verstappen hem in 2026 komt versterken. Maar of de drievoudig wereldkampioen überhaupt te porren is voor een overstap naar het team uit Stuttgart, moet nog blijken. En Wolff is bereid daar op te wachten.

Kan Mercedes-motor voor 2026 Verstappen overtuigen?

Er klinken geluiden dat de Red Bull-Ford-motor, die vanaf 2026 gebruikt gaat worden onder de nieuwe reglementen, nog niet aan de verwachtingen voldoet. De ontwikkeling zou tevens wat achterlopen op schema. Deze verhalen zijn ook bij Wolff bekend en de teambaas weet dat Verstappen gewoonweg zoekt naar het team dat hem de beste auto kan geven. Mercedes heeft in 2014 laten zien nieuwe reglementen omtrent de krachtbron te kunnen nailen. Als pure motorfabrikant heeft Mercedes immers veel meer ervaring dan Red Bull, dat pas kortgeleden is begonnen met haar eigen power unit-afdeling. Wolff lijkt dan ook met name op dit vlak Verstappen te willen verleiden tot een transfer.

De Red Bull-Ford motor schijnt nog niet te overtuigen

Wolff "bereid compromissen te sluiten" vanwege Verstappen

Wolff weet dat Verstappen op korte termijn nog geen keuze hoeft te maken, want de Nederlander heeft op dit moment een winnende auto én een langlopend contract. Het kan dus nog wel even duren, maar Wolff is bereid te wachten - wetende dat hij hierdoor andere potentiële coureurs misloopt. "We moeten bereid zijn om compromissen te sluiten bij bepaalde beslissingen en bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt in de zomer en richting de herfst", zo vertelt de man uit Wenen in De Telegraaf, beseffende dat het nog maanden kan duren voordat er duidelijkheid komt.

Teamgenoot Russell in 2025 nog niet bekend

Op dit moment heeft Mercedes met George Russell nog steeds maar één coureur voor volgend seizoen vastliggen. Dat Verstappen hoogstwaarschijnlijk niet in 2025 zijn teamgenoot gaat worden, weet Wolff ook wel, maar het hangt wel van de Nederlander af of Wolff een coureur voor de korte of lange termijn gaat benaderen. "Met George hebben we een geweldige coureur en we zullen zien wie zijn teamgenoot wordt. We hoeven die beslissing niet nu te nemen", zo zegt Wolff, die volgens verschillende bronnen rondom Mercedes nog niet helemaal een streep durft te zetten door de naam van Verstappen voor 2025.

Verstappen topprioriteit, Antonelli staat stand-by

Sainz niet in beeld, Antonelli staat stand-by

Dat Carlos Sainz mogelijk als optie van de markt verdwijnt - als hij bijvoorbeeld tekent voor Audi -, is voor Wolf geen ramp. De Spanjaard, nu nog in dienst van Ferrari, is bij Mercedes niet serieus in beeld. En Wolff weet dat er altijd één coureur zal zijn die hij per direct in kan zetten: de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli. De in Bologna geboren coureur is pas net bezig in de Formule 2, maar legde vorige maand al wel een Formule 1-test af. "Hij zal zeker ooit in de Formule 1 terechtkomen, maar laten we niet overhaasten", zo zegt Wolff daarover.

