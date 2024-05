Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag dat Max Verstappen met kunst en vliegwerk Lando Norris van zich af kon houden tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De problemen hadden echter niet te maken met wat er op vrijdag gebeurde. Daarnaast heeft de Oostenrijker een ander team als uitdager aangewezen in Monaco.

In gesprek met Motorsport.com zegt Marko na de race in Imola dat het voor Red Bull geen verrassing was dat Norris tijdens de laatste stint steeds dichter in de buurt begon te komen van Verstappen om hem uit te dagen voor de zege. "Nee, op de harde band zagen we de temperaturen na twee, drie ronden dalen. De banden zaten niet in het juiste window." Marko kon niet rustig op zijn stoel zitten, vooral omdat hij zag dat het gat kleiner werd zonder dat Verstappen slecht aan het rijden was. De Oostenrijker werd dan ook steeds nerveuzer. "Omdat Max foutloos aan het rijden was. Gelukkig had Lando nog twee of drie momentjes, waardoor hij de laatste ronden buiten DRS bleef."

Wegvallen snelheid slotfase GP Imola staat los van vrijdag

Volgens Marko had Red Bull dit probleem in de slotfase van de race niet kunnen zien aankomen, simpelweg omdat de problemen op vrijdag en zondag niet aan elkaar verbonden waren. “Het staat volledig los van vrijdag. Op vrijdag zaten we er gewoon compleet naast met de afstelling van de auto. Die hebben we vervolgens aangepast. En we hebben die goed aangepast voor de medium compound, want op die band waren we competitief. Alleen werkte het niet voor de harde compound.”

Marko wijst grootste concurrent Red Bull aan in Monaco

Komend weekend staat meteen het tweede raceweekend in Europa op het programma: Monaco. De historische race gaat volgens Marko weer een andere uitdager opleveren dan in Imola het geval was. "Ik denk dat Ferrari in Monte Carlo een grotere uitdaging zal vormen dan McLaren. Want daar draait het volledig om de kwalificatie." Als er vervolgen wordt gevraagd naar de zwakke plek van de RB20, dan is Marko kort en krachtig. “Kerbs.” Het circuit in Monaco wordt door analisten vaak gezien als een zwak circuit voor de auto's van Red Bull, maar de statistieken vertellen een ander verhaal. De laatste drie races in Monaco werden door Red Bull gewonnen: Verstappen in 2021, Sergio Pérez in 2022 en Verstappen in 2023. Gezien de kwalificatievorm van Verstappen dit jaar, zeven uit zeven, zal de Nederlander ook komend weekend de grote favoriet zijn.

