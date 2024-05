Lando Norris was er na afloop van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna heilig van overtuigd dat hij - als hij nog één of twee ronden extra had gehad - de race had kunnen winnen ten koste van Max Verstappen. Andrea Stella, teambaas van McLaren, is het daar niet helemaal mee eens en wijst Norris even op het feit dat het niet de eerste de beste is die hij had moeten inhalen.

Norris kwam op de streep zeven tienden tekort voor de overwinning Imola. Na afloop van de race was hij er heilig van overtuigd dat hij Verstappen had kunnen pakken als hij één of twee rondjes extra had gekregen. De Brit kwam in de laatste ronde van de wedstrijd in de DRS bij Verstappen, maar kon deze niet gebruiken aangezien het circuit in Imola maar één DRS-zone heeft en deze bij start-finish ligt. Norris kwam dus eigenlijk één ronde tekort om echt een aanval te kunnen doen. Stella is echter van mening dat dit wat makkelijk gedacht is van zijn coureur. De teambaas wijst op het feit dat zijn team 63 ronden de tijd heeft gekregen om de klus te klaren.

"We hebben het wel over Max Verstappen"

"63 ronden zijn al heel veel ronden. Het komt vaak voor dat je zegt dat je nog liever een ronde extra gehad zou hebben", zo probeert Stella zijn Britse coureur weer met beide benen op de grond te zetten. En al had Norris één of twee ronden extra gekregen, dan weet Stella nog steeds niet of hij de race had gewonnen. "We hebben het wel over Max Verstappen", zo onderschat hij de Red Bull-coureur absoluut niet tegenover Sky Sports. "Het is wat het is." Stella denkt overigens dat Verstappen niet helemaal vrij van problemen was in de slotfase.

Petje af voor Verstappen

"Ik weet zeker dat hij de nodige problemen had, maar hij wist het maximale eruit te halen, dus petje af voor Max. Ook feliciteer ik onze twee coureurs, die als tweede en vierde eindigden", aldus Stella, die McLaren een flinke zak punten zag meenemen uit Italië.

