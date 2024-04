Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport weet te melden dat er drie teams zijn die jagen op Red Bull-ontwerper Adrian Newey. Niet alleen Ferrari en Aston Martin zijn bereid de portemonnee te trekken, ook Mercedes lonkt naar de diensten van de man die al sinds de jaren negentig wereldtitels weet te pakken.

Dat Newey overweegt om Red Bull Racing te verlaten, zou te maken hebben met de onrust die er is rondom Christian Horner. De teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar na onderzoek van moederbedrijf Red Bull werd de conclusie getrokken dat hij mocht aanblijven in zijn functie. Jos Verstappen luidde als reactie daarop de noodklok en stelde dat het team zou imploderen, bij aanblijven van Horner. Dat lijkt nu te gaan gebeuren met het vertrek van Newey, al is dit officieel nog niet bevestigd.

Ferrari, Aston Martin en Mercedes

Er zouden drie teams jagen op de handtekening van Newey. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll is bereid om 25 procent van zijn aandelen in Aston Martin F1 te verkopen, zo wist Bloomberg te melden. Met dat geld zou er ten minste 300 miljoen euro vrijkomen en dat kan vervolgens worden geïnvesteerd in het personeel. Wel meldt het Italiaanse medium dat Newey deze aanbieding heeft afgewezen. Mercedes is daarnaast ook nog een optie. Hoewel James Allison is teruggehaald om Mike Elliott te vervangen, mag helder zijn dat ook Allison niet gespecialiseerd is in het grondeffect. De renstal uit Brackley heeft daarnaast haar zinnen gezet om het binnenhalen van Max Verstappen en het zou niet vreemd zijn als de Nederlander ook probeert om Newey mee te nemen.

Toch wijst het Italiaanse medium naar Ferrari als grote kanshebber. De krant laat optekenen dat er met de komst van Newey een 'Dream Team' in de maak is. Halverwege de jaren negentig gebeurde dit met de komst van Jean Todt, Rory Byrne, Ross Brawn en Michael Schumacher. Ferrari zou echter niet van Newey eisen om dagelijks aanwezig te zijn op het circuit. Zo wordt een rol als 'superconsulent' ook overwogen, waarbij de Brit van afstand, maar ook op het circuit advies kan geven en zich kan mengen over het ontwerp.

Gardening leave

Welk team Newey ook wil binnenhalen, zal rekening moeten houden met de afkoelperiode binnen de Formule 1, de zogeheten gardening leave. Ferrari is echter bereid om de boetes te betalen, zodat Newey kan werken aan de 2026-bolide. Toch is het voorlopig allemaal nog koffiedik kijken, want ook Red Bull moet nog reageren op het mogelijke vertrek van Newey.

