Alexander Albon, Daniel Ricciardo en Pierre Gasly hebben in het verleden bij Red Bull Racing samengewerkt met ontwerper Adrian Newey, die vorige week zijn vertrek bij Red Bull bekendmaakte en vanaf 2025 zonder baan zal zitten. De coureurs zijn lovend over de Brit.

In gesprek met Motorsport.com is Gasly lovend over Newey. "Een uniek genie, zou ik zeggen. Hij is buitengewoon getalenteerd, de meest succesvolle ingenieur in de geschiedenis van onze sport. Hij had een heel specifieke benadering voor alles. Ik weet nog dat ik naar Milton Keynes ging en hem allerlei dingen op zijn bord zag tekenen. Ik dacht: is dat hoe we tegenwoordig een F1-auto tekenen? Het was heel indrukwekkend en mijn beste herinnering aan Red Bull was het werken met zo'n speciaal persoon. Ik had een heel goede relatie met Adrian. Hij is een zeer bescheiden en nuchtere man."

Albon deelt mening Gasly over Newey

Niet alleen Gasly is lovend over Newey. Hetzelfde geldt voor Albon, die niets meer dan positief is over de Brit. "Hij is heel aardig. Hij is ook heel populair en open-minded. Ik kon het goed met hem vinden. Het zal interessant zijn om zijn volgende stap te zien. Ik weet zeker dat elk team hem achterna zit, om hem te proberen vast te leggen. Maar wat hij ook kiest, of het nu pensioen of racen is, ik wens hem het beste. En natuurlijk staat onze deur ook altijd open!", lacht Albon, doelend op Williams. "Hij was erg verbonden met de coureur. Hij wilde echt weten hoe dingen aanvoelden. Ik denk dat hij op een bepaalde manier kon begrijpen dat de auto zo afgesteld moest worden om er het meeste uit te halen. Zijn kantoor zit tegenover dat van Christian, dus ik ging altijd naar hem toe. Ik was meer betrokken bij dat soort dingen toen ik in 2021 veel in de simulator werkte. Als er iets was wat hij belangrijk vond, kwam hij altijd met me praten na een zondag om mijn mening erover te weten te komen. Het was leuk om die relatie te hebben met iemand die zo invloedrijk is."

Ook Ricciardo bespreekt relatie met Newey

Ook Ricciardo heeft gewerkt met Newey bij Red Bull Racing en kan over de relatie met de Brit vertellen. "Het was een voorrecht om met hem te werken, en om meerdere van zijn auto's te besturen. Toen ik bij Red Bull tekende, zei mijn vader: oh, je gaat met Adrian werken! Dat was ook opwindend voor hem. We zullen zien wat hij gaat doen, maar ik wens hem natuurlijk het allerbeste. Het binnenlopen van zijn kantoor was altijd wat intimiderend vanwege het grote ontwerpbord. Ik hoopte dan: stel me niet te veel vragen, want ik heb waarschijnlijk geen idee waar je het over hebt. Hij is gewoon een fan en dat hij nu nog steeds zo betrokken is, dat spreekt voor hoeveel hij ervan houdt."

