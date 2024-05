Red Bull-topman Helmut Marko leek recent te hinten op een overstap van Adrian Newey naar het team van Aston Martin, maar vertelt nu dat zijn woorden destijds verkeerd zijn begrepen: "Zelf zou ik liever voor rood kiezen."

Adrian Newey heeft zijn ontslag ingediend bij Red Bull Racing en vertrekt in het eerste kwart van 2025 officieel bij het team. Tot die tijd zal de meesterontwerper zich bezighouden met het afronden van de RB17: de eerste hypercar van Red Bull. De 65-jarige Brit werkt - ondaks dat hij tijdens een aantal raceweekenden nog wel aanwezig zal zijn - per direct officieel gezien niet meer voor het Formule 1-team, en dat betekent dat zijn verplichte verlof van twaalf maanden voordat hij bij een concurrent aan de slag kan, al loopt.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Newey

Of hij zich volgend jaar bij een ander Formule 1-team zal voegen of dat hij de koningsklasse vaarwel zegt, is nog onbekend. Red Bull-topman Helmut Marko vertelde recent echter dat hij een overstap naar Aston Martin wel ziet gebeuren: "In welke kleur zie ik Newey in de toekomst? Volgens mij vloekt rood een beetje met het donkerblauw", klonk het. "Maar volgens mij is er van alles mogelijk met een geweldige kleur als het groen", leek hij te doelen op het Aston Martin van Lawrence Stroll.

Voorkeur voor rood

Marko komt nu echter terug op die woorden: "Het is duidelijk dat ik verkeerd werd begrijpen. Zelf zou ik liever voor rood kiezen", klinkt het tegenover Sport.de. "De man met de meeste ervaring zal niet meer bij ons horen. Ik ben bang dat hij naar een concurrent vertrekt, maar ik zie het niet gebeuren dat de boel hierdoor op technisch gebied in elkaar stort. We moeten ons focussen op het wereldkampioenschap en er voor zorgen dat we rust binnen het team krijgen."

Gerelateerd