Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zegt zich geen zorgen te maken over de motoren die Red Bull Racing vanaf 2026, in samenwerking met Ford, zelf gaat ontwikkelen. De verandering komt na een goede en effectieve samenwerking met Honda in F1, die veel prijzen heeft opgeleverd en wellicht nog gaat opleveren in 2024 en 2025.

Tijdens het raceweekend in Australië viel Verstappen voor het eerst in twee jaar tijd uit, waardoor een bizarre reeks ten einde kwam. Sinds Red Bull met Honda samenwerkt, iets wat op de achtergrond nog steeds het geval is en ook zo zal blijven tot eind 2025, heeft Red Bull enorm veel succes gekend in F1. Verstappen werd in 2021, 2022 en 2023 wereldkampioen, terwijl Red Bull bij de constructeurs de titel veroverde. Vanaf 2026 gaat Honda in het nieuwe tijdperk echter samenwerken met Aston Martin, terwijl Red Bull eigen motoren gaat ontwikkelen in samenwerking met Ford. Zo komt er na volgend seizoen een einde aan een productieve samenwerking.

Verstappen over motoren Red Bull

In gesprek met Motorsport.com laat Verstappen weten dat hij er wel mee bezig is, zeker ook omdat het belangrijk is voor zijn eigen toekomst in F1 en zijn kansen op zeges. Zorgen maakt hij zich echter niet. "Ik bedoel, als ik over alles moet speculeren... Ik zou me zorgen kunnen maken of ik morgen nog wel leef, toch? Dus daar maak ik me niet al te veel zorgen over. Natuurlijk heb ik daarover nauw contact met Christian [Horner] en de mensen die daar werken. Iedereen werkt keihard, dus daar hoef je niet over in paniek te raken. Het is nog steeds geen 2026."

Verstappen heeft vertrouwen

Verstappen denkt dat Red Bull de opdracht van het maken van eigen motoren niet onderschat en dat er genoeg capabele mensen werken in de fabriek om de opdracht goed uit te voeren. "We weten dat het een zeer grote taak is, dat nemen we niet licht op. En natuurlijk, met zoveel gevestigde motorfabrikanten, denken we ook niet dat het makkelijk zal zijn om hen te verslaan. Maar er werken veel goede mensen aan het project en we zijn er erg enthousiast over. Dus de tijd zal het leren, natuurlijk, waar het gaat worden."

