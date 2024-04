Met de aankondiging dat Fernando Alonso nog twee jaar bij Aston Martin zal blijven, betekent het ook dat de tweevoudig kampioen wordt herenigd met Honda. De laatste keer dat de twee partijen een samenwerking vormden, noemde de Spanjaard de power unit een 'GP2-motor' en HRC-topman Koji Watanabe legt uit dat die verstoorde relatie inmiddels is hersteld.

Honda keerde in 2015 terug naar de koningsklasse als motorleverancier van McLaren. De samenwerking klonk veelbelovend, maar de renstal uit Woking werd de grote proefkonijn van de Japanners. De power unit moest nog af van de nodige kinderziektes en die kwamen vaak naar buiten tijdens het raceweekend. Diverse uitvalbeurten, maar ook een gebrek aan vermogen waren de voornaamste problemen. Uitgerekend tijdens de Grand Prix van Japan in 2015 kwam het tot een kookpunt. Alonso werd daar op het rechte stuk door ene Max Verstappen ingehaald en toen kon hij zich niet meer inhouden en was de frustratie duidelijk te horen.

Alonso is van topklasse

Het was voor Honda niet een reden om Aston Martin over te slaan, zo vertelt Watanabe bij Motorsport.com: "We hebben veel gesprekken gehad met Aston Martin over onze samenwerking die in 2026 begint. In die tijd wisselden we ook meningen uit over coureurs en we waren het er tussen ons en Aston Martin over eens dat Alonso absoluut een coureur van topklasse was."

Honda heeft geen moeite met Alonso

Ondanks dat er over de kwaliteiten van Alonso geen twijfels bestonden wilde Aston Martin zeker weten dat Honda geen moeite had met de toekomstige samenwerking. "Aston Martin vroeg ons of er problemen zouden zijn bij Honda als ze het contract van Alonso zouden verlengen. De situatie werd in verschillende fasen gedeeld. Maar Honda heeft geen enkel verzoek ingediend met betrekking tot deze kwestie."

