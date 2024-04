Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft Carlos Sainz getekend bij het team van Mercedes. De Spanjaard wordt eind 2024 bij Ferrari vervangen door Lewis Hamilton, maar rijdt dit seizoen de pannen van het dak en was op zoek naar een nieuwe werkgever.

Sainz wist de afgelopen jaren als teamgenoot van Charles Leclerc niet altijd indruk te maken, maar wist daar in 2023 verandering in aan te brengen. De enige overwinning in 2023 die niet door het duo van Red Bull werd behaald, werd door Sainz gepakt. Ook in 2024 heeft Sainz al één overwinning op zijn naam staan. De Spanjaard lijkt op dit moment de snellere van de twee te zijn en dat heeft ook te maken met het feit dat hij zich in de kijker wil rijden bij een ander team. Dat team lijkt dus volgens de Italiaanse pers te zijn gevonden in Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda-topman baalt van stoppen samenwerking Verstappen in 2026: "Gaan hem missen"

Deal is beklonken

Eerder wist het Spaanse Diario Sport te melden dat Sainz in de laatste fase van de onderhandelingen met Mercedes zou zitten. Volgens Corriere dello Sport is de deal inmiddels rond. Sainz zou gaan voor 'één plus één'-deal en dat betekent dat beide partijen na elk seizoen een punt achter de samenwerking kunnen zetten of dat ze bepalen om met elkaar door te gaan.

OOK INTERESSANT: 'Waché heeft krabbel onder contractverlenging bij Red Bull Racing gezet'

Één plus één'-deal

De zogeheten 'één plus één'-deal zou perfect vallen in het toekomstbeeld van Sainz. Zo is het geen geheim dat er banden zijn met Audi, maar dat team zal pas in 2026 op de startgrid verschijnen. Daarnaast moeten er ook de gebruikelijke opstartfouten worden verwacht en mogelijk dat Sainz daar nog niet bij wil zijn. Met het contract dat naar verluidt met Mercedes is getekend, kan hij per seizoen bekijken wat de progressie van Audi zal zijn. Ook voor Mercedes is zo'n constructie gunstig. Zo wil de renstal graag Kimi Antonelli op den duur een kans geven, maar de afgelopen weken verscheen ook de naam van Max Verstappen. Het geeft beide partijen meer ademruimte om in de toekomst ook andere opties te bekijken.

Gerelateerd