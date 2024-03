Het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner is nog altijd niet afgerond. De dame die hem beschuldigt van zijn gedrag zet een hoop manieren in om het toch tot een veroordeling te laten komen. Ondertussen zou de geschorste medewerkster echter wél weer willen gaan werken.

Op de achtergrond blijft de hele zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Horner jegens een vrouwelijke medewerkster van het team doorgaan. Inmiddels is de medewerkster die Horner beschuldigd heeft geschorst door het team, maar is duidelijk dat zij het daar niet bij laat zitten. De dame in kwestie is het bijvoorbeeld nog hogerop gaat zoeken met een officiële klacht over het gedrag van Horner bij de FIA, het overkoepelende motorsportorgaan.

Verschillende acties

Dat is niet het enige, want volgens bepaalde geruchten zou de dame zelfs flinke geldbedragen tegen de zaak gooien om het tot een veroordeling van Horner te laten komen. Bovendien wil ze naar de arbeidsrechter stappen als haar beroep tegen de beslissing om niet in te grijpen tegen Horner wordt afgewezen. Voorlopig is de Britse teambaas na een intern onderzoek onschuldig bevonden aan het vermeende grensoverschrijdend gedrag, maar daar wil de medewerkster het dus niet bij laten zitten.

Weer aan het werk

Na haar acties is ze overigens geschorst door het Oostenrijkse team, maar ook daar wil zij volgens The Independent een einde aan maken. Volgens het Britse medium wil de medewerkster weer gewoon aan het werk gaan bij Red Bull in afwachting van het beroep dat zij aangetekend heeft. "Ze blijft resoluut en is in voor de lange adem. Voorlopig zegt ze verder niks en wil ze dat de zaak privé wordt afgehandeld", zegt een bron dichtbij de dame. Of het team van Red Bull Racing van plan is om haar wensen om weer aan het werk te gaan te honoreren, is nog niet bekend.

