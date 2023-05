Vincent Bruins

Nico Hülkenberg werd eerder in zijn Formule 1-carrière gelinkt aan allerlei topteams, zoals Ferrari, Mercedes en Red Bull. De Duitser zat zelfs zo dichtbij dat hij bijna een contract had getekend met een van de drie, maar het is uiteindelijk net niet gelukt en daar baalt hij een beetje van, al heeft hij geen zin om er verder nog om te janken.

De 35-jarige coureur is na twee seizoenen waarin hij voor een aantal Grands Prix inviel bij Racing Point en Aston Martin, weer voltijds terug en ditmaal komt hij uit voor Haas. Hij heeft zes punten achter zijn naam staan na een zevende finishpositie in de chaotische Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park.

Ferrari, Mercedes en Red Bull

Het team waar Hülkenberg bijna voor had getekend, zou Ferrari zijn geweest. Vanaf 2013 verslechterde de relatie tussen Fernando Alonso en de Italiaanse renstal en het leek erop dat 'The Hulk' was uitgekozen als de vervanger, totdat zijn landgenoot Sebastian Vettel daar in 2015 een stokje voor stak. Een tweede gerucht wat in die tijd de ronde deed, was dat Hülkenberg met zijn lengte van 1,84 meter simpelweg te lang zou zijn geweest voor de Ferrari-bolide.

In 2013 en 2017 werd Hülkenberg gelinkt aan Mercedes als vervanger van Michael Schumacher en Nico Rosberg, respectievelijk. Vanaf 2021 zou het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing vrijkomen, vanwege de teleurstellende resultaten van Alexander Albon, en Hülkenberg was een van de kanshebbers, maar zoals we nu natuurlijk weten, koos de Oostenrijkse renstal uiteindelijk voor Sergio Pérez.

Niet erom janken

"Er is altijd weer silly season, ieder jaar, iedere zomer," vertelde Hülkenberg in een YouTube-video van Haas. "Er gaan altijd geruchten rond. Het heeft geen zin om erover te blijven piekeren en erover te praten, omdat het in het verleden is. Ik ben er vrijwel zeker van dat ik heel dichtbij het tekenen voor een van de topteams zat, maar goed, uiteindelijk is dat om de een of andere reden niet gebeurd. Dat is natuurlijk erg balen, maar ik heb nog steeds een carrière in de Formule 1 om tevreden op terug te kunnen kijken, en ik moet er niet verder aan gaan denken en erom gaan janken nu."