Vincent Bruins

Dinsdag 9 mei 2023 19:16 - Laatste update: 19:52

De Grand Prix van Miami verliep niet zoals gehoopt voor het team van McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri kwamen niet uit Q1 in de kwalificatie op zaterdag en een puntenfinish was onrealistisch op zondag. De laatstgenoemde onthulde later hoe groot de betrouwbaarheidsproblemen van zijn MCL60-bolide zijn.

Naast dat de race op Miami International Autodrome niet bepaald vlekkeloos verliep, is het sowieso al een slecht seizoen voor de Britse renstal. Piastri was de eerste uitvaller van 2023 in Bahrein, terwijl Norris zes pit stops moest maken vanwege hydraulische problemen. De Brit finishte wederom als zeventiende in Saoedi-Arabië, terwijl Piastri als vijftiende over de streep kwam. In Australië pakten ze samen wel twaalf punten door de chaos in de slotfase te vermijden en Norris sleepte nog een extra twee puntjes binnen in Azerbeidzjan.

Oplossen van betrouwbaarheidsproblemen

Piastri ving de Grand Prix van Miami aan vanaf de negentiende stek en wist een aantal posities goed te maken op de zachte band, maar enige hoop op een goed resultaat ging al gauw in rook op: "Er was iets heel erg mis met het brake-by-wire-systeem na zes of zeven rondjes, en daarnaast ook met het energy recovery-systeem of iets dergelijks, dus ik moest de race uitrijden met een hele boel problemen," legde de Australiër uit. "De eerste ronde ging heel goed, en dat was het hoogtepunt van het weekend, want de middag was verder nogal frustrerend. We moeten begrijpen waarom [Azerbeidzjan] een goed weekend was in vergelijking met waar nu stonden en waarom dit weekend slecht verliep. Het is duidelijk dat het oplossen van de betrouwbaarheidsproblemen in de race ook de prioriteit moet krijgen."

Andere strategie

Norris begon in Miami vanaf de zestiende plaats en werd bij de start geraakt door de AlphaTauri van Nyck de Vries. Mede door de schade had de jonge Brit niet de snelheid om in de buurt van de top tien te komen. "Het was een moeilijke dag," zo vertelde hij na afloop van de Grand Prix. "We hebben moeite met het vinden van de pace. Ik had een goede start, maar ik werd geraakt in bocht 1 waardoor ik laatste kwam te liggen. We zaten op een andere strategie en die zou alleen werken, als er wat spannends zou gebeuren tijdens de race, maar het pakte niet zo uit. We gaan terug naar het MTC [McLaren Technology Centre], drukken op de resetknop en blijven dan hard pushen voor een beter resultaat in de volgende race."