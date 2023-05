Jan Bolscher

Lando Norris is van mening dat Nyck de Vries "eens moet proberen om eerder te remmen." De Nederlander reed in Miami in de openingsfase achterop bij de McLaren van de Brit.

De Vries kwalificeerde zich als vijftiende voor de race op het Miami International Autodrome van afgelopen zondag, waarmee hij voor het eerst sinds zijn debuut bij AlphaTauri een beter resultaat boekte dan teammaat Yuki Tsunoda. Op zondag wist de 28-jarige coureur de veelbelovende start van het weekend echter geen goed gevolg te geven. De Vries kwam slecht van zijn plek bij de start, blokkeerde zijn wielen bij het aanremmen voor de eerste bocht en raakte zodoende Norris op de achterkant van zijn McLaren.

Eerder remmen

Beide coureurs wisten hun weg te vervolgen, maar verloren hierdoor meerdere posities. Norris kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep na een verder kleurloze middag, terwijl De Vries moest tekenen voor P18. "Hij doet dat vaker de laatste tijd", wordt Norris na afloop geciteerd door F1i.com, doelend op het incident met de Nederlander. "Hij zou eens moeten proberen om eerder te remmen."

Geen invloed op performance

Norris erkent echter dat het incident in de openingsronde van de race geen verdere invloed had op zijn performance, maar dat McLaren simpelweg snelheid te kort kwam: "Het veranderde mijn dag niet", klinkt het. "Ik weet niet hoeveel schade er was. Er was absoluut een klein beetje [schade], maar daar kwam ons gebrek aan snelheid niet vandaan. We waren vandaag gewoon ontzettend langzaam."