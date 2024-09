Günther Steiner heeft de eerste rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever, Haas F1, gewonnen. De voormalig teambaas van het team wint zo het eerste gevecht in de strijd tegen zijn oude F1-team.

Dit weet de rechtbank in Californië te melden. Nadat hij onder meer in Rally en daarna in F1 bij Jaguar (2001-2003) en Red Bull (2005-2008) had gewerkt, begon Steiner in 2014 ineens als teambaas van het nieuwe Amerikaanse team Haas F1. Onder zijn leiding begon het team in 2016 met een achtste plaats (29 punten). De seizoenen daarna kwam het team echter niet weg uit de middenmoot van F1. Een achtste, vijfde, negende, negende, tiende, achtste en tiende plaats bij de constructeurs waren de resultaten van 2017 tot en met 2023.

Steiner krijgt geen verlenging van Haas

Vervolgens besloot Haas, die in de tussentijd ook een bekend gezicht was geworden door de serie Drive to Survive op Netflix, een andere weg in te slaan. Er werd afscheid genomen van Steiner als teambaas. Zijn opvolger was Ayao Komatsu, die het team tot nu toe bij de constructeurs naar een zevende plaats heeft geleid in 2024. Sindsdien is Steiner vooral als analist, interview en co-commentator actief in F1, maar is hij dus ook een rechtszaak gestart.

Steiner en Haas tegenover elkaar in rechtszaak

Haas en Steiner staan tegenover elkaar in de rechtbank van Californië vanwege het feit dat Steiner vond dat hij nog recht op salaris heeft van Haas gedurende de periode 2021-2023, waaronder inkomsten via copyright. Hiernaast zou ook het arbeidscontract door Haas niet zijn nagekomen. Haas heeft zelf ook een rechtszaak tegen Steiner aangespannen, omdat het vond dat Steiner zich niet aan de regels rondom copyright had gehouden door foto's van het team in zijn boek Survive to Drive te gebruiken. De rechter heeft deze claim vanuit Haas in deze rechtszaak echter afgewezen. Ook het feit dat Haas vond dat fans konden denken dat het team mee heeft gewerkt aan het boek van Steiner, is afgewezen door de rechters. Wel moet Steiner zijn juridische kosten gaan betalen, iets waarvan Steiner vond dat Haas dat maar moest betalen. De rechter gaat daar niet in mee omdat het niet gaan om een 'uitzonderlijke situatie'. De andere rechtszaak, die dus door Steiner is aangespannen, gaat nog volgen.

