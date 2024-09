Liam Lawson zal in het weekend van 20 oktober, tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, zijn eerste raceweekend van het seizoen af gaan werken als vervanger van de vertrokken Daniel Ricciardo. Dit doet hij echter wel meteen met een handicap in Austin.

Dit weet Autosport te melden. Het nieuws waarvan iedereen al een tijdje wist dat het eraan zat te komen, werd donderdag bekendgemaakt. Liam Lawson zal bij Visa Cash App RB voor de rest van het seizoen Daniel Ricciardo vervangen, die op zijn beurt sinds het midden van het seizoen 2023 de opvolger was van de ontslagen Nyck de Vries. Ricciardo kon in de races die hij mocht rijden niet genoeg overtuigen om hem naar Red Bull Racing te promoveren, terwijl er bij Visa Cash App RB alleen plek is volgens de aandeelhouders voor jeugdig talent. In die laatste categorie valt Ricciardo al een tijdje niet meer.

Visa Cash App RB in 2025

Zeker van zijn stoeltje voor 2025 is Lawson echter nog niet. Het gaat alleen om de races die in 2024 nog verreden gaan worden. Dit zijn de Grand Prix van de Verenigde Staten, Mexico, Brazilie, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. In die zes races, waar ook nog drie sprintraces bijkomen, zal Lawson moeten laten zien dat hij en niet bijvoorbeeld Isack Hadjar in het stoeltje naast Yuki Tsunoda moet zitten voor 2025. Mocht Lawson nou heel erg overtuigen, dan zou zelf Red Bull nog overwogen kunnen worden als de prestaties van Sergio Pérez moeizaam blijven.

Lawson kent valse start in Verenigde Staten

Toch zal Lawson eind oktober, tijdens het weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten, meteen in de achtervolging moeten. Ricciardo zat al aan vier motoren en volgens Marko gaat hier in Austin een vijfde bijkomen. Dat gaat een flinke gridstraf opleveren. “De eerste [race] zal denk ik niet relevant zijn, omdat hij een motorstraf heeft. Tien plaatsen in de sprintrace, dus dat maakt het leven in Austin niet bepaald makkelijker.” Lawson zal dus, hoe dan ook, vanuit het achterveld naar voren moeten gaan rijden tijdens zijn eerste weekend voor het team.

