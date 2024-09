Nico Hülkenberg wist knap als negende te finishen in de Grand Prix van Singapore na Sergio Pérez achter zich te houden in de slotfase. Hülkenberg scoorde zo twee punten voor Haas, maar de Duitser beweert het dubbele aantal te kunnen hebben gescoord als het Amerikaanse team voor een betere strategie had gekozen.

Hulk kwalificeerde zich op een sensationele zesde plaats, en wist zelfs de McLaren van Oscar Piastri in te halen bij de start, alhoewel hij maar drie bochten voor de Australiër bleef. Na ook door de Ferrari's van Leclerc en Sainz ingehaald te worden, begon de echte race tussen Hülkenberg en Fernando Alonso voor de achtste plaats. De Duitser had de positie in handen, en dat is goud waard op het Marina Bay Street Circuit, waar voorliggende auto's volgen en inhalen erg moeilijk is. Aston Martin maakte toen een undercut en kwam zo voor Hülkenberg te liggen, iets waar hij nu erg van baalt. "In de eerste stint reed Fernando iets eerder de pits in," opperde Hülkenberg tegen Motorsport-Magazin, "dus we moeten de strategie nog wat analyseren. Het is natuurlijk zonde om daar de undercut te ontvangen. Het waren vijf ronden en we waren sowieso al behoorlijk gevorderd in de middellange stint. Het duurde erg lang, eigenlijk langer dan we hadden verwacht. Er zijn dus een paar dingen waar we naar moeten kijken."

Historisch zesde plaats

Haas staat sinds 2016 op de Formule 1-grid, en is in zeven van de acht voorgaande jaren achtste, negende of tiende geëindigd. De enige uitzondering was 2018, toen het team bijna best of the rest was en als vijfde het jaar eindigde. Momenteel staat de Amerikaanse formatie op de zevende plaats, en heeft het nu drie races achter elkaar punten gescoord - iets wat ze al meerdere jaren niet hebben vertoond. Haas staat nog maar drie punten achter VCARB, en Hülkenberg ziet dan ook kansen om nog zesde te worden. “Ik denk dat iedereen in het team er heilig in gelooft dat we ze kunnen uitdagen en bevechten”, zo gaat de 37-jarige Duitser verder. “Afgelopen weekend pakten we één punt, we hadden er meer moeten pakken – en nu weer. We hebben dit seizoen nog zes races te gaan, alles is mogelijk.”