Nico Hülkenberg vertrekt na dit seizoen bij Haas om voor een avontuur bij Audi te gaan. De vraag is echter of hij op het goede moment weggaat, gezien de opmars van zijn huidige werkgever. De Duitser zelf denkt dat Haas in 2025 mooie dingen kan gaan laten zien.

Hülkenberg trekt na 2024 de deur achter zich dicht bij het team van Haas voor een avontuur in Duitse dienst. Vanaf volgend jaar zal hij namelijk voor het team van Sauber/Audi gaan rijden om daar hopelijk een stap omhoog te zetten vanaf zijn huidige werkgever. Bij Haas, dat onder Guenther Steiner niet altijd even goed uit de verf kwam in de afgelopen jaren, is er echter ook een frisse wind gaan waaien. Onder Ayao Komatsu is de Amerikaanse formatie opgeklommen tot middenmoter en bezet men nu de zevende plek bij de constructeurs.

Betere organisatie

Bovendien is ook de zesde plek in het kampioenschap nog in zicht, daar het verschil met Visa Cash App Racing Bulls slechts drie punten betreft. Het smaakt naar meer en bovendien denkt The Hulk dat het er nu allemaal een stuk beter voor staat: "Het team is nu heel goed georganiseerd", vertelt hij in gesprek met Motorsport.com. "Het is een organisatie die werkt en dat hebben we dit jaar tot op zekere hoogte bewezen met de veranderingen die in de winter hebben plaatsgevonden." Vervolgens krijgt de Duitser vragen over de toekomst van het team dat hij na dit jaar verlaat: "Het hangt af van veel andere factoren."

Kanshebber 2025

Hükenberg legt uit wat hij precies daarmee bedoelt: "Op commercieel gebied bijvoorbeeld. Wat voor partners hebben ze, wat is het budget, wat zijn de middelen? Dat is natuurlijk een belangrijk element in dit soort vragen. En ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ik heb gehoord dat er meer spannende dingen in de pijplijn zitten voor het team, wat alleen maar kan helpen. Ik denk dat Haas de komende jaren een serieuze kanshebber zal zijn, vooral volgend jaar, omdat de reglementen hetzelfde zijn", besluit hij met een flinke voorspelling.

