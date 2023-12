Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 13:42 - Laatste update: 13:48

Max Verstappen behaalde twaalf pole positions in het Formule 1-seizoen van 2023. Misschien wel zijn mooiste polerondje kwam tijdens de Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing maakte alleen al in sector 3 maar liefst drie tienden goed en dat deed hij door expres de muur te raken.

Aan het begin van het seizoen was Fernando Alonso erg sterk en deed ieder raceweekend mee om de prijzen. Hij werd derde in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië, voordat hij in Azerbeidzjan met de vierde stek net buiten de boot viel. De Spanjaard stond met de derde positie weer op het podium in Miami. De AMR23-bolide was ook in Monaco weer sterk. Alonso klokte een 1:11.449 in Q3 om de voorlopige pole position te pakken, maar Verstappen moest toen nog over de streep komen. Hij zat twee tienden boven Alonso's tijd na sector 2 en moest dus door Piscine en Rascasse alles op alles zetten. Door expres de muur te raken kon de Nederlander drie tienden goedmaken en dus de pole afpakken met 0.084 seconden voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Vol op de limiet

"Ik merkte toen ik door de bocht ging voordat de laatste sector begon dat ik wel sneller was dan wat ik [eerder] had gereden, maar dat het niet genoeg zou zijn," begon Verstappen bij Viaplay. "Dus ik dacht: 'We gaan gewoon vol op de limiet en we zien het wel. Of pole of we hangen hem in de muur'. Paar muren aangetikt, een beetje gekust, maar het was natuurlijk wel een hele mooie sector. Toen ik de auto parkeerde en ik deed mijn helm af, was ik nog steeds een beetje aan het trillen. Dan weet je dat je hartslag natuurlijk hoog zat evenals de adrenaline om het best mogelijke eruit te halen. Dat je nog steeds een beetje aan het trillen bent, ja, dat merk je natuurlijk wel."

OOK INTERESSANT: Abiteboul over 'exceptionele' Verstappen: "Hij wordt gepamperd door Red Bull"

Muur veerde mee

Volgens Verstappen draaide het kussen van de muur niet om geluk: "Je bouwt dat op gedurende een weekend. Gedurende de training probeer je natuurlijk steeds dichterbij te komen, alleen wil je geen schade rijden, want het gaat gewoon om ronden rijden in de training. Er is één chicane [Piscine], en daar heb ik al een paar keer tegen de muur aangezeten, dus uit ervaring weet ik dat als ik [de muur daar] op een bepaald punt raak, dan kan je die een beetje naar binnen duwen. En het kwam perfect uit in die laatste ronde dat ik ertegenaan reed. Ik zag bij het insturen dat één wiel zeg maar een beetje terugkwam, dus dat is natuurlijk bijna dat het afbreekt, maar dat die muur wel een beetje mee-veerde, dus dat kwam wel perfect uit daar." Verstappen geeft toe dat het raken van die muur niet altijd goed afloopt. De Nederlander crashte daar in de kwalificatie in 2016 en in Vrije Training 3 in 2018.