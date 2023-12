Jan Bolscher

Dinsdag 5 december 2023 11:09

Voormalig Formule 1-teambaas Cyril Abiteboul noemt Max Verstappen exceptioneel, maar vertelt tegelijkertijd dat de auto van Red Bull Racing "zonder twijfel" specifiek voor de Nederlander is ontworpen.

Red Bull Racing domineert momenteel in de Formule 1, met als uithangbord Max Verstappen. De Nederlander won afgelopen seizoen 19 van de 22 races en verbrak record na record. Het doet denken aan het tijdperk van Michael Schumacher bij Ferrari, maar volgens Abiteboul is wat Verstappen en zijn team momenteel neerzetten, nog indrukwekkender: "De dominantie van Ferrari was in een periode waarin de Formule 1 veel minder competitief dan nu was", vertelt de voormalig Renault-teambaas tegenover Francinfo.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari-tijdperk

Hij vervolgt: "Ferrari domineerde met een budget en een structuur die niet opgingen voor de andere teams. Ja, Red Bull is een prestigieus team dat goed georganiseerd en gefinancierd is, maar ze zijn niet de enigen. En toch domineren ze in een omgeving waarin de anderen niet zwak zijn. Als er nieuwe reglementen worden geïntroduceerd kan het zijn dat er een team is dat hun werk bijzonder goed gedaan heeft en een trucje heeft ontdekt, maar in 2023 waren de reglementen al bekend. De andere teams hadden dus competitiever moeten worden."

Cyril Abiteboul (links) en Christian Horner

Verstappen gepamperd

Abiteboul is daarnaast onder de indruk van de Red Bull Racing-top, ondanks het op de klippen gelopen huwelijken tussen beide partijen. "Ze kennen elkaar door en door", doelt hij op teambaas Christian Horner, technisch opperhoofd Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley. "En ze zijn formidabel. Max is exceptioneel, maar Pérez is ook verre van een rookie of een junior. Hij heeft zijn best gedaan, maar leed onder het feit dat Max een hele speciale rijstijl heeft, een met een hele gevoelige vooras van de auto. Er bestaat geen twijfel over dat die auto van Max Verstappen is, ontworpen voor hem. Hij wordt gepamperd door het team."

Psychologische invloed

Coureurs zoals Pierre Gasly en Alexander Albon, die naast Verstappen geen vuist wisten te maken in de Red Bull, zijn daar volgens Abiteboul het bewijs van: "Max heeft een psychologische invloed en een hele goede auto. Het gemak waarmee hij andere coureurs inhaalt, is omdat ze niet eens tegen hem vechten. Ze weten dat ze niet tegen hem kunnen racen. Dus in plaats van hun banden over de kling te jagen door hem op te houden, laten ze hem erlangs."