Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 10:19 - Laatste update: 10:21

Christian Horner ziet zelfvertrouwen als de sleutel tot succes voor Sergio Pérez en dat van de Mexicaan zou nu torenhoog zijn. Volgens de Red Bull Racing-teambaas is het belangrijkste voor Pérez en Max Verstappen dat ze elk weekend constant presteren in een Formule 1-seizoen dat een recordaantal Grands Prix telt.

Pérez heeft dit seizoen de races in Australië en Azerbeidzjan al op zijn naam geschreven en heeft na vier Grands Prix dit jaar dus al evenveel zeges als in het hele seizoen van 2022. Checo ligt nog maar zes punten achter teamgenoot en kampioenschapsleider Verstappen.

Kampioenschap wordt een marathon

"Checo heeft een fantastische start van het seizoen: twee overwinningen tot nu toe," vertelde Horner na de vrije trainingen in Miami. "Ook nog een overwinning in de Sprint. En uiteraard ook een tweede plaats en een vijfde plaats. Hij is dus sterker aan het seizoen begonnen dan ooit tevoren. En ik denk dat, zoals we allemaal weten, zelfvertrouwen zeer belangrijk is in elke sport en Checo's zelfvertrouwen is torenhoog. Dit kampioenschap wordt een marathon en er zullen hoogte- en dieptepunten zijn. Zijn uitdaging, en het is een uitdaging voor beide coureurs, is om de consistentie te behouden, en we zullen zeker zien dat deze gasten [Mercedes] op een gegeven moment opduiken evenals Ferrari, dus het gaat niet alleen om onze coureurs."

Uitblinken op stratencircuits

"Niet echt," antwoordde de 49-jarige Brit op de vraag of Pérez wat anders met zijn auto doet. "Ik denk dat bepaalde circuits hem altijd hebben gelegen. Daarmee bedoel ik stratencircuits. Hij blonk er altijd op uit en als we terug naar Europa gaan, naar een aantal van de meer klassieke circuits, denk ik dat hij dat zelfvertrouwen met zich mee moet nemen, en ik geloof dat hij dat absoluut kan. Maar hij rijdt niet echt anders. Dit is zijn derde jaar bij het team, hij is gesetteld, hij begrijpt natuurlijk hoe alles werkt en hij zit lekker in zijn vel."