Jan Bolscher

Zaterdag 6 mei 2023 00:58 - Laatste update: 01:07

Voormalig Red Bull-performance engineer Blake Hinsey noemt Max Verstappen en Sergio Pérez "monsters" als het aankomt op het managen van de banden. Volgens de Brit is dit een doorslaggevende factor geweest in het recente succes van Red Bull Racing.

Verstappen maakt dit jaar jacht op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1, en kent daarbij een goede start van het seizoen. De Nederlander heeft twee van de eerste vier races op zijn naam geschreven en staat met een voorsprong van zes punten op zijn teammaat bovenaan in het kampioenschap. Sergio Pérez sloeg op zijn beurt zowel in Saoedi-Arabië als in Azerbeidzjan toe. Beide heren zijn in staat het rubber onder hun auto lange tijd in leven te houden, en dat heeft bijgedragen aan het recente succes van Red Bull Racing.

Gevaarlijk voor andere teams

Red Bull-topman Helmut Marko vertelde afgelopen seizoen al eens dat Verstappen in staat is om ieder bedacht plan "optimaal" uit te voeren. Hinsey, voormalig engineer van Verstappen bij Red Bull Racing, is het daarmee eens: "Er is dit verhaal dat hij [Pérez] uitzonderlijk goed is op zijn banden", klinkt het tegenover Channel 4. "Het is gevaarlijk voor alle andere teams dat zowel Max als Sergio ontzettend goed zijn met hun banden."

Monsters

Hinsey vervolgt: "Ze kennen het geheim. Ze kunnen het: snel gaan en toch de banden sparen. Als je vraagt of ze twee tienden sneller kunnen gaan, maar wel op hun banden kunnen letten, zeggen de meeste coureurs: nee. Wat het ook is qua combinatie van de auto en deze twee gasten... Ik heb het Sergio heel vaak zien doen, ik heb het Verstappen ook heel vaak zien doen. Het zijn allebei monsters", klinkt het.