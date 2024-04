Charles Leclerc verwacht niet dat Ferrari de bovenliggende partij zal zijn tijdens de F1 Grand Prix van Japan. Hoewel op basis van de eerste vrije training er wel hoop is dat Ferrari iets dichter bij haar rivaal zit, denkt Leclerc niet dat zij onder normale omstandigheden kunnen winnen. Het minimale gat van vier punten tussen hem en Max Verstappen is volgens de Monegask dan ook "niet representatief".

In Melbourne wist Ferrari nog een één-twee uit het vuur te slepen en maximaal te profiteren van de pech en fouten bij Red Bull Racing, maar Leclerc verwacht niet dat zijn renstal ditzelfde kunstje op eigen kracht nog een keer kan flikken op Suzuka. Hoewel Ferrari op basis van de data van de eerste vrije training wel in de buurt van Red Bull lijkt te zitten, denkt Leclerc dat het team van Verstappen nog steeds de overhand heeft. "Ik denk dat voor nu, met wat we nu weten, Red Bull nog steeds het voordeel heeft dit weekend, zeker op de racedag", zo vertelt hij in gesprek met Motorsportweek. "Ik denk dat wij een bijzondere kracht hebben op circuits waar front graining een ding is. In Australië was dat het geval en daar waren we op de racedag dan ook erg sterk."

Leclerc verwacht dat Red Bull overhand heeft in Japan

Leclerc verwacht in Japan echter een ander weekend dan in Melbourne, omdat de baan en de omstandigheden compleet anders zijn. "Ik denk dat front graining dit weekend minder een ding zal zijn, het is meer de algehele degradatie. Dus daarom denk ik dat Red Bull terug zal keren naar [het niveau] waar ze voorheen waren", zo vertelt de Ferrari-coureur. "Het is echter een heel belangrijk onderdeel van het seizoen om te alle punten te maximaliseren waar we kunnen, en dat hebben we ook gedaan." Hierdoor staat Leclerc slechts vier punten achter Verstappen in de strijd om het kampioenschap. Maar volgens Leclerc is dit niet representatief. "Een achterstand van slechts vier punten op Red Bull vertegenwoordigt denk ik niet onze echte prestatie."

Hoop om dichterbij te zitten op Suzuka

Ondanks dat Leclerc verwacht dat Red Bull de overhand heeft in Japan dit weekend, denkt hij wel dat Ferrari dichterbij is gekomen in vergelijking met vorig jaar. "Ja, we zijn dichterbij dan dat we in het verleden waren. Ik denk ook dat we bijzonder goed werk hebben geleverd door tot op dit moment te maximaliseren. En tot aan de upgrades, waarvan ik hoop dat ze ons in een betere positie brengen om zondag regelmatig te vechten, moeten we zoveel mogelijk punten mee naar huis nemen. En daarom denk ik dat de start van het seizoen positief is."

