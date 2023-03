Jan Bolscher

Donderdag 16 maart 2023 10:42 - Laatste update: 13:40

Volgens Red Bull Racing-topman Helmut Marko is het Ferrari dat op dit moment over de sterkste motor beschikt. Honda staat op de tweede stek, gevolgd door Mercedes en Renault, aldus de Oostenrijker.

De Formule 1 kent momenteel vier motorleveranciers: Ferrari, Alfa Romeo en Haas rijden met een Ferrari-krachtbron, Mercedes, McLaren, Aston Martin en Williams hebben een Mercedes-motor achterin liggen, Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri worden aangedreven door een Honda-motor en Alpine heeft een Renault-motor van eigen makelij onder de kap. Jarenlang was het Mercedes dat de boventoon voerde als het aankwam op paardenkracht. De Duitse grootmacht domineerde tussen 2014 en 2021 qua acceleratie en topsnelheid, maar inmiddels zijn die verhoudingen een beetje verschoven.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari de sterkste krachtbron

Sinds het seizoen van 2022 zijn Ferrari en Honda koplopers. In tegenstelling tot afgelopen jaar werd eerder deze maand in Bahrein duidelijk dat Red Bull Racing het dit jaar - tot nu toe - wint in de langzame bochten, waar de Ferrari harder loopt richting het eind van de rechte stukken. Wie onderaan de streep het beste pakket heeft is volgens Marko echter duidelijk: "Exacte cijfers hebben we niet, maar op basis van vergelijkingen en onze eigen informatie gaan we ervan uit dat Ferrari de krachtigste motor heeft", klinkt het in gesprek met de Duitse tak van Motorsport.com.

Alpine hekkensluiter

De Red Bull Racing-topman vervolgt: "Vervolgens komt Honda en Mercedes zit ongeveer op hetzelfde niveau. Renault is de hekkensluiter", klinkt het. Red Bull Racing reed jarenlang met motoren van Renault. Deze combinatie leverde grootse successen op, maar het huwelijk liep vanaf 2014 langzaam maar zeker steeds verder op de klippen, omdat de krachtbron seizoenenlang onderdeed aan die van Mercedes. Voorafgaand aan het seizoen van 2019 werden daarom de handen ineen geslagen met Honda. Vanaf 2026 gaat Red Bull zelf motoren leveren in samenwerking met Ford.