Het Formule 1-team van Alpine heeft voorafgaand aan de Dutch Grand Prix bekendgemaakt wie Esteban Ocon in 2025 gaat opvolgen. De Franse renstal meldt via haar officiële kanalen dat Jack Doohan degene gaat zijn die volgend seizoen plaatsneemt in de auto naast Pierre Gasly. De 21-jarige Australiër wordt gezien als een groot talent en mag zich nu dus gaan bewijzen.

Het was al enige tijd bekend dat Ocon ging vertrekken bij het team van Alpine. De Fransman vond met Haas al een nieuwe bestemming voor volgend jaar, maar vanuit Alpine bleef het nog lange tijd stil. Tot vandaag, want zojuist maakte de enclave uit Enstone bekend dat het een akkoord heeft bereikt met Doohan, de talentvolle coureur uit Gold Coast. Het was al langer bekend dat Doohan hoog op het lijstje stond bij Alpine, maar de Franse renstal overwoog ook nog een aantal andere coureurs. De keuze is uiteindelijk gevallen op de 21-jarige Australiër en daar is de hoofdpersoon in dit verhaal maar wat blij mee, zo laat hij weten.

Doohan dankbaar voor kans bij Alpine F1

"Ik ben zo blij dat ik een promotie heb weten veilig te stellen naar een volwaardig racestoeltje in 2025 bij het BWT Alpine F1 Team", zo begint Doohan in een eerste officiële reactie op zijn aanstelling. "Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen en het geloof van het management van het team. Er is veel werk te doen om straks voorbereid en klaar te zijn en ik zal mijn best doen om in de tussentijd zoveel mogelijk informatie en kennis tot mij te nemen om gereed te zijn voor de volgende stap omhoog." Doohan is de eerste coureur uit de Alpine Academy die een stoeltje bij de hoofdmacht heeft weten te bemachtigen. In 2025 zal hij rijden aan de zijde van Gasly, die al langer in dienst is bij de Franse renstal.

Dreams 𝘿𝙤𝙤 come true ✨



Jack Doohan will complete our line-up for 2025 pic.twitter.com/6pcazuY6sk — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 23, 2024

A truly surreal feeling to secure my future with @AlpineRacing as a @f1 Driver for 2025. A dream come true, I can't thank the team enough for this opportunity 🤝 pic.twitter.com/s4ngC7aPW5 — Jack Doohan (@jackdoohan33) August 23, 2024

