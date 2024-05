Lewis Hamilton is door de jaren heen behoorlijk bekend geworden met de vele bijzondere outfits die hij naar het circuit toe draagt, iets wat voor zijn tijd eigenlijk niet echt normaal was in de Formule 1-wereld. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit waarom hij besloot het roer zo om te gooien qua kledingstijl op zijn werk.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Mercedes-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Artikel gaat verder onder video

Oude racepakken

In zijn uitgebreid interview bij Hot Ones legt de zevenvoudig wereldkampioen uit hoe zijn liefde voor mode in combinatie met de racerij is ontstaan: "Toen ik wat jonger was, dan denk ik aan de tijd van Senna, vond ik de oudere racepakken van vroeger uit de jaren tachtig heel cool. Het is daarna echter een stuk technischer geworden. Toen het een stuk technischer werd, werd het ook een stuk minder cool. Je kunt vandaag de dag echter steeds meer coureurs zien die binnenkomen en veel meer bezig zijn met mode", vertelt de Britse coureur.

Camera's ontwijken

Achter het daadwerkelijk vertalen van zijn kledingsmaak naar kleding rondom het circuit, zit nog best een grappig verhaal vanuit de Mercedes-coureur: "Ik zal uitleggen hoe dat bij mij zo ontstond. Ik liep het circuit op en realiseerde mezelf dat er geen enkele mogelijke manier was om aan de camera's te ontsnappen. Ik probeerde over het hek te klimmen om ze te ontwijken. Ze weten je alsnog te vinden. Toen had ik zoiets van: 'Als ik dan toch op camera vastgelegd word, kan ik er maar beter gewoon goed uitzien'. Zo simpel is het", besluit de man die volgend seizoen de Ferrari-kleuren verdedigt.

