Lewis Hamilton vertelt in het programma Hot Ones op het Youtube-kanaal First We Feast hoe hij tijdens het surfen eens ternauwernood aan de verdrinkingsdood is ontsnapt.

Het is een publiek geheim dat veel Formule 1-coureur ook naast de baan de adrenaline graag door hun bloed voelen stromen. Parachutesprongen, bergbeklimmen of meedoen aan een extreme sport, het komt allemaal regelmatig voorbij op social media. Zo ook bij Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen houdt er naast het racen een boel passies op na, en is onder andere regelmatig op een surfplank te vinden.

"Het is voorbij"

In het programma Hot Ones krijgt Hamilton de vraag wat zijn grootste zogeheten wipe out is geweest. Bij een wipe out word je door een golf van je bord geveegd, en kom je onder water terecht. "Dat was met Kelly Slater [Amerikaanse professionele surfer]", trapt de Mercedes-coureur af. "Er waren golven van zes meter hoog, en Kelly zei: 'Dat haal je nooit, gekkenwerk.' Toen ik begon met de golf in te peddelen, werd ik de kill zone [het onderste zuigende deel van de golf] ingezogen. Toen ik me omdraaide, zag ik een groep golven aankomen. Op dat moment dacht ik: 'Het is voorbij.'"

Bijna verdronken

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik schoof mijn bord opzij, dook naar beneden en pakte het rif vast. Ik hoorde de golf achter mij te pletter slaan, mijn bord werd in tweeën geslagen. Ik kwam happend naar lucht weer boven, en de volgende kwam er al aan. Dus terug naar beneden, weer het rif vasthouden, en wachten tot de golf voorbij kwam. Dat heb ik drie keer gedaan. Toen ik weer boven kwam was ik... Ik had bijna geen lucht meer. Ik was bijna verdronken. Ik wist terug te zwemmen, maar daarna dacht ik: respect voor deze surfers."

