Lewis Hamilton erkent dat hij zelf de mist is ingegaan met de afstellingen van zijn auto voor de Grand Prix van China. De zevenvoudig wereldkampioen noemt het de "slechtste" afstellingen waar hij ooit mee heeft gereden.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is voor Lewis Hamilton vooralsnog niet om over naar huis te schrijven. Mercedes heeft voor het derde jaar op rij geen auto die kan consistent kan vechten om podiumplaatsen, maar de zevenvoudig wereldkampioen moet het daarnaast regelmatig afleggen tegen teammaat George Russell. Na vijf races staat Hamilton met negentien punten op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Russell doet het met de zevende stek en 33 punten iets beter.

Verkeerde afstellingen

Hamilton kwalificeerde zich als achttiende voor de Grand Prix van China. Ondanks dat hij zich op zondag een weg naar de negende plaats wist te vechten, was het voor de Brit een race om snel te vergeten: "Ik heb de verkeerde keuze gemaakt qua set-up van de auto", legt hij uit voor de camera van F1 TV. "Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Het was waarschijnlijk de slechtste afstelling die ik ooit heb gehad, maar ik ben blij dat ik plekken goed heb kunnen maken."

Klein werkvenster

De man uit Stevenage vervolgt: "Onze auto werkt echt in een heel klein window. Toen ik deze beslissing nam, dacht ik echt dat het de juiste was, maar het was de slechtst mogelijke. Slechter kon niet. De volgende race zal beter zijn. Op hoge snelheid doet onze auto het heel goed, maar op lage snelheid doet hij niets. Je moet het hebben van vermogen, dat is de reden dat je de achterbanden aan gort rijdt."

