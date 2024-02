Lewis Hamilton maakt volgend jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit diversiteit binnen de Formule 1 belangrijk te vinden. In een gesprek met John Elkann heeft hij dan ook duidelijk gemaakt dat dat een prioriteit is voor hem.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met de Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020, en stond 103 keer op de hoogste trede van het podium, vaker dan welke Formule 1-coureur dan ook. Mercedes maakt echter een pittige periode door met teleurstellende resultaten sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022. Het was tijd voor verandering, zo vond Hamilton, en dus gaan we hem vanaf volgend jaar in het rood zien. Wie de nieuwe teamgenoot van George Russell wordt, is nog niet bekend.

Trots op Mercedes

"Ten eerste ben ik ontzettend trots op het werk dat we hebben verricht binnen Mercedes," begon Hamilton tegenover de aanwezige media in Bahrein. "Sinds 2020 hebben we echt geweldige stappen gezet in het verbeteren van de diversiteit binnen het team. We hebben bijvoorbeeld binnen de HR-afdeling een diverse groep, en dat zal [nadat ik ben vertrokken] door blijven gaan, wat iets is waar ik echt trots op ben, en zoals ik al zei ben ik er ook trots op dat het team dat zover heeft willen pushen."

John Elkann, de voorzitter van Ferrari

Mercedes meer divers dan elk ander team

"Ik denk dat we in dat opzicht ver voorliggen op elk ander team, en er is nog steeds enorm veel dat verricht moet worden binnen de gehele sport," vervolgde de 39-jarige Brit. "Ik ben daar continue over in gesprek met [Formule 1-CEO] Stefano [Domenicali] en ik kijk of ik meer kan werken met de Formule 1. En uiteraard, als je kijkt naar Ferrari, dan hebben zij een boel werk aan de winkel, dus ik heb al duidelijk gemaakt in gesprek met [Ferrari-voorzitter] John [Elkann] dat dat een prioriteit is, en ze zijn erg enthousiast om daar ook echt werk van te gaan maken."