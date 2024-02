Max Verstappen en Red Bull Racing zijn voor het Formule 1-seizoen van 2024 wederom de favorieten. Ze begonnen dan ook meteen goed aan de testdagen in Bahrein. Dat is deels te danken aan Rudy van Buren en Verstappen legt uit waarom.

De Oostenrijkse renstal heeft zich met de nieuwe RB20 voornamelijk gefocust op de long runs op het Bahrain International Circuit. Er hoefde vanaf het begin relatief weinig aanpassingen gemaakt te worden aan de auto. Volgens Verstappen komt dat door de geweldige voorbereidingen van het virtuele testteam in Milton Keynes. Red Bull lijkt het beter dan welk ander team dan ook voor elkaar te krijgen om bevindingen uit de simulator om te zetten naar succes in de praktijk. Van Buren is sinds augustus 2022 een van de simulatorrijders en hij krijgt de complimenten van zijn landgenoot.

Simulator belangrijk in vooruitgang Red Bull

"Daar zijn we de afgelopen jaren enorm mee vooruit gegaan, dat alle dingen die we van de windtunnel naar de auto brengen ook meteen werken," legde Verstappen uit tegenover Motorsport.com. "De simulator is daar ook belangrijk in en de jongens die daar hun werk doen. Ik heb natuurlijk heel veel contact met Rudy. Hij vertelt mij wat hij heeft geprobeerd in de simulator en dan hebben we het erover. We bespreken wat hij heeft geleerd of hij zegt: 'Misschien moeten we dit doen of moeten we kijken of dat aspect nog kunnen verbeteren'. Het is wel fijn om iemand zo hoog bij het team te hebben, die er mede voor zorgt dat de auto meteen goed afgesteld staat. Rudy en een paar andere simulatorcoureurs testen alles, van de kleinste aanpassingen tot de gekste dingen. Als ik naar de simulator ga, dan staat eigenlijk alles al wel goed en is het echt finetunen."

Knap van Van Buren

Met de balans van de RB20 zat het meteen vanaf het begin van de eerste testdag al wel goed. Verstappen vervolgde: "Op de eerste dag heeft hij een hele race-afstand gereden en allerlei dingen getest met de voorvleugel. Dat soort dingen vind ik best knap, want ga maar eens anderhalf uur in de simulator zitten en dan vol gas al die dingen testen...," zo complimenteerde hij Van Buren die tijdens de testdagen en in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein ook weer in de simulator zit.

