Hoewel regerend kampioen Max Verstappen ook erkent dat de RB20 als een zonnetje rijdt, zijn al die testdagen voor hem niet nodig. De Limburger zit graag achter het stuur van de bolide, als het er echt om gaat.

Afgelopen week is de officiële voorbereiding op het nieuwe jaar begonnen, met de testdagen in Bahrein. Daar presenteerde de constructeurskampioen haar nieuwe wapenfeit van het nieuwe jaar. De RB19 was al de wagen waar de concurrentie flink naar aan het afkijken was en Red Bull is met de nieuwe auto weer een andere kant qua ontwikkeling opgegaan. De bolide zag er bijzonder stabiel uit en de concurrentie lijkt dan ook haar borst te kunnen gaan natmaken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos: "Newey heeft met zijn team een aerodynamisch monster gebouwd"

RB20

Over de nieuwe look van de 2024-wagen legt Verstappen op de persconferentie in Bahrein uit: "Als ik heel eerlijk ben maakt het mij niet uit hoe de auto eruit ziet, als die maar snel is." Als de Limburger eenmaal in de auto zit, dan gaat het simpelweg om de snelheid en niet om hoe de wagen oogt. "Als je eenmaal op de baan gaat, dan voel je al vrij snel of de auto normaal is of niet."

Meer of minder testdagen?

Uiteindelijk zijn al die testuren niet altijd even leuk, maar wel broodnodig voor de engineers. De teams hebben namelijk slechts drie dagen de tijd om de ontwikkelde auto aan de praat te krijgen en dat blijft, linksom of rechtsom een knappe prestatie. Verstappen is natuurlijk een racer pur sang en hij geeft dan ook de voorkeur aan het echte werk. "Ik kan niet echt meer wensen, behalve dan misschien wat minder rondjes", zo glimlacht de drievoudig kampioen.