Robert Doornbos heeft de testdagen ook goed bekeken en komt op Instagram tot de conclusie dat Adrian Newey met de RB20 een 'aerodynamisch monster' heeft gebouwd.

De testdagen zitten erop en dat betekent dat de teams de verzamelde data kunnen gaan uitlezen, in voorbereiding op het eerste raceweekend, dat in Bahrein zal zijn. Red Bull Racing is al regerend kampioen een nieuw ontwikkelingspad ingestapt en het was nog maar even de vraag hoe dat concept op de baan tot zijn recht zou gaan komen. De concurrenten vermoeden dat het Oostenrijkse team wederom de dienst uit zal gaan maken en daar sluit Doornbos zich bij aan.

Stabiele RB20

De Rotterdam zag een stabiel ogende RB20. "Ik heb vooral een hele snelle Max Verstappen gezien en een RB20 die nog beter uit de verpakking is gekomen dan zijn voorganger. De auto is gewoon mega in balans. Ik heb de snelle bochtencombinaties vijf, zes en zeven zitten bekijken en wat je daar ziet, is niet te vergelijken met de andere teams, die een veel stijvere setup hebben."

Aerodynamisch monster

Hoewel Red Bull met de RB19 al kon leunen op een rappe wagen, heeft het team toch voor een andere koers gekozen en Doornbos is onder de indruk. "Aerodynamica blijft een belangrijk onderdeel in de sport en het lijkt erop of Adrian Newey met zijn team een aerodynamisch monster heeft gebouwd, wat heel efficiënt is op de rechten stukken, megaveel downforce geeft in de bochten en heel stabiel is en dat is iets waar Max Verstappen goed mee uit de voeten kan", aldus Doornbos.