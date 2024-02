Het contract van Sergio Pérez bij Red Bull Racing loopt eind dit jaar af. Er zouden meerdere kandidaten zijn voor het Formule 1-zitje naast Max Verstappen. Daniel Ricciardo is er daar een van en hij hoopt zelf dan ook zijn carrière bij de Oostenrijkse renstal te beëindigen.

Ricciardo kwam tot eind 2022 uit voor McLaren, maar hij moest het team verlaten vanwege teleurstellende resultaten. Hij werd vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Er waren geen competitieve zitjes meer over voor Ricciardo en dus keerde hij terug bij de energydrankfabrikant waar hij de rol van reservecoureur en derde rijder op zich nam bij niet alleen Red Bull, maar ook bij AlphaTauri wat nu dus Visa Cash App RB is geworden. Nyck de Vries had bij laatstgenoemde getekend om zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse te rijden, maar al gauw kwamen geruchten naar buiten dat de formatie uit Faenza niet tevreden was over de prestaties van de Nederlander. Na de Britse Grand Prix moest De Vries dan ook zijn koffers pakken om plaats te maken voor Ricciardo. De Honeybadger zullen we ook dit seizoen weer in actie zien bij het zusterteam van Red Bull.

Afleiding

"Nee, het zal geen afleiding voor mij zijn," antwoordde Ricciardo op de vraag van Sky Sports F1 of het feit dat er voor 2025 een Red Bull-zitje beschikbaar is afleidend kan zijn. "Het zit wel ergens in mijn hoofd. Voor mijn gevoel zou het de perfecte manier zijn om zo mijn carrière in de Formule 1 te beëindigen. Dan is het cirkeltje weer rond." Hij kwam natuurlijk al eerder voor het topteam uit. Ricciardo schreef zeven Grand Prix-overwinningen op zijn naam met Red Bull Racing van 2014 tot en met 2018. "Echter, voor nu is het mijn doel om met deze [Visa Cash App RB-]auto tot het uiterste te pushen."

Glimlach

"Ik wil proberen resultaten te behalen waar mensen een glimlach op hun gezicht van krijgen," vervolgde Ricciardo. "En ook waarvan ikzelf ga lachen. Als het te zijner tijd tot [een zitje bij Red Bull] leidt, dan zou dat geweldig en prachtig zijn. Maar het is momenteel niet waar ik me op focus. Het is voor nu nog iets voor de lange termijn. Ik concentreer me op het heden en ik ga mijn best doen met deze auto en dit team en te proberen punten te scoren."

