De man met de grootste glimlach van de paddock, Daniel Ricciardo, is tevreden over de VCARB01. De Australiër werd vorig jaar nog opgeroepen als vervanger van Nyck de Vries, maar heeft nu een volwaardige voorbereiding achter de rug en mikt met zijn team op knokpartijen in het middenveld.

Het voormalig AlphaTauri gaat in 2024 onder de nieuwe naam 'Visa Cash App RB' een nieuw tijdperk in. De renstal bracht in Abu Dhabi nog een grote update en heeft, naar eigen zeggen, met de VCARB01 daarop voortborduurt. Toch is het maar weinigen ontgaan dat de banden met Red Bull Racing zijn aangehaald. Vooral McLaren-CEO Zak Brown maakt zich zorgen over die samenwerking, maar voorlopig opereren de twee teams nog altijd volgens de opgestelde spelregels. In gesprek met Formula1.com blikt Ricciardo vooruit op het 2024-seizoen en reageert hij op de geruchten dat de VCARB01 een kopie van de RB19 zou zijn.

'Genoeg werk te doen'

Tijdens de testdagen gaat het natuurlijk voornamelijk over het verzamelen van data. "Ik heb veel ronden achter de kiezen en ik voel me goed en vooral ook fit. Qua prestaties staan we eigenlijk waar we hadden verwacht te staan. We proberen het gevecht te brengen naar het middenveld. Er is namelijk nog wel wat werk te doen om de topteams te achterhalen, maar dat mag geen verrassing zijn. We verlaten Bahrein zeker niet met kopzorgen. We weten waar we staan."

'Bepaalde versie van bepaalde auto uit het verleden'

In de voorbereiding op het nieuwe jaar werd veelvuldig gesproken over de banden tussen Visa Cash App RB en Red Bull Racing. 'Danny Ric' legt uit dat zijn auto echt geen kopie is. "Mensen werden redelijk opgewonden van de auto, van de buitenkant dan. Zij dachten dat we een bepaalde versie van een bepaalde auto uit het verleden zouden hebben, maar dat is echt niet het geval. De geruchten hielpen dat wel in de hand, maar dat is het echt niet. We proberen gewoon het beste te maken van het materiaal wat we hebben."