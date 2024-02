Aan de vooravond van de start van het nieuwe Formule 1-seizoen geeft Carlos Sainz aan dat hij zich in 2024 vooral gaat focussen op zijn eigen kansen. De Spanjaard wordt aan het einde van het seizoen vervangen door Lewis Hamilton en dus voelt hij er weinig voor om nog iets bij te dragen aan de auto van volgend jaar.

De 29-jarige Sainz sloot in 2021 aan bij de renstal uit Maranello, maar zal een nieuw team voor volgend jaar moeten gaan vinden. De naam van Sainz wordt al een tijdje in verband gebracht met het nog op te richten team van Audi, maar ook Mercedes heeft vanaf volgend seizoen een vrij zitje. Het is dus nog maar even de vraag waar het avontuur voor Sainz vervolgt krijgt en bij Planetsport legt hij uit dat hij zichzelf in de kijker wil gaan rijden.

Ontwikkeling

De teams zijn uiteraard niet alleen bezig met het huidige jaar, ook de wagens van volgend seizoen worden ontwikkeld. Aan die ontwikkeling zal Sainz niet bijdragen: "Mijn toekomst is duidelijk in de zin dat ik in 2025 niet bij Ferrari zal rijden, dus alle focus ligt op 2024 en hoe ik de maximale prestaties kan behalen." Waar die toekomst zal liggen, dat weet hij op dit moment ook nog niet. "Mijn naam is nu aan alles gekoppeld, niet alleen aan Audi of Mercedes. Ik praat met iedereen en bekijk al mijn opties."

Nieuws Hamilton was harde klap

Sainz was vorig jaar de enige coureur, naast de mannen van Red Bull Racing, die een zege wist te pakken. Het aangekondigde vertrek kwam dan ook als een klap. "Het was een harde klap. Natuurlijk was het een harde klap, want ik had het niet verwacht. Ik was er vrij zeker van dat ik mijn contract bij Ferrari zou verlengen." Ondanks de tegenvaller vermoedt Sainz dat er genoeg interesse is in zijn kwaliteiten. "Ik heb nog steeds het gevoel dat ik in een goede situatie zit; ik kan nog steeds kiezen waar ik heen ga. Ik heb mezelf in een goede positie geplaatst om goed te kunnen kiezen en waar ik mijn volgende stappen in mijn carrière wil zetten."