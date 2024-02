Hoewel meerdere coureurs twijfelen aan de 'jongensdroom' van Lewis Hamilton, geeft de zevenvoudig kampioen bij de persconferentie in Bahrein aan dat hij al vroeg in zijn carrière verliefd werd op het Italiaanse team. Daarnaast heeft Michael Schumacher het voorbeeld gegeven dat Hamilton graag wil volgen.

Ironisch genoeg was het juist Hamilton die het stokje bij Mercedes overnam van 'Der Michael' in 2013. De Duitser staat voor veel fans synoniem met Ferrari, maar wist ook bij Benetton twee wereldtitels te pakken. Voor Hamilton die ook op zeven kampioenschappen staat is het doel nog altijd titel nummer acht, de vraag zal zijn of Ferrari hem dat materiaal in 2025 kan gaan leveren. Daarnaast moet Charles Leclerc ook niet worden uitgevlakt.

'Iedereen wil omringd zijn door Ferrari-rood'

Hamilton legt uit wat Ferrari voor hem betekent: "Ik denk dat elke coureur, als ze opgroeien, de geschiedenis bekijken en Michael Schumacher in zijn hoogtijdagen hebben gezien, waarschijnlijk in de pitbox zich afvragen hoe het zou zijn om omringd te zijn door het rood." De beelden van de Tifosi in Italië hebben dan ook indruk op hem gemaakt. "Je gaat naar de Grand Prix van Italië en je ziet de zee van rood van Ferrari-fans en daar kun je alleen maar ontzag voor hebben."

Enorme uitdaging

Toch staat de renstal uit Maranello al een tijdje droog, want Kimi Räikkönen is de laatste coureur die een kampioenschap wist te pakken bij de Scuderia. "Het is een team dat niet echt enorm succes heeft gehad, meestal natuurlijk van Michael's dagen, maar natuurlijk sinds 2007 en ik zag het als een enorme uitdaging. Als kind speelde ik Grand Prix 2 als Michael in zijn auto. Dus het is zeker een droom, en ik ben er heel erg enthousiast over", aldus Hamilton.