RB hoopte punten te scoren tijdens de Formule 1 Grand Prix van Bahrein, maar helaas finishten beide coureurs van het Red Bull-zusterteam buiten de top tien. Een teamorder zorgde voor nog meer frustratie bij Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. De laatstgenoemde begrijpt de teamorder ook niet helemaal.

Tsunoda miste tijdens de kwalificatie op het Bahrain International Circuit een plekje in Q3 op zeven duizendsten van een seconde en moest genoegen nemen met P11 op de grid, drie posities voor Ricciardo. In de slotfase kwamen de ploegmaten elkaar tegen. Tsunoda, op de harde compound, werd door RB gevraagd om Ricciardo die op softs reed, er langs te laten en zo werden ze dertiende en veertiende. Na de race, tijdens de cooldown ronde, liet Tsunoda merken niet blij te zijn met de gang van zaken door vlak langs de auto van Ricciardo te rijden en bijna een crash te veroorzaken. Ricciardo noemde hem een "eikel" op de boardradio.

Niet te begrijpen

"De strategie werkte niet. We zaten in de punten en plotseling zakte ik daar buiten," vertelde Tsunoda tegenover de aanwezige media na afloop van de Grand Prix. "We moeten kijken wat daar is gebeurd." Over de teamorder zei de Japanner: "Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. We vochten toch al buiten de punten, P13 en P14. Ik was Kevin Magnussen aan het inhalen, we reden zij-aan-zij, en toen [zeiden ze]: 'Wissel van plek'. In die laatste ronden... Eerlijk gezegd valt dat niet te begrijpen. Uiteindelijk haalde hij hem ook niet in, dus ja, het zal wel."

Enige team met auto op softs

"Het zal altijd frustrerend zijn om van plek te wisselen, zeker in een situatie waarin hij iemand voor hem aan het aanvallen is," legde Laurent Mekies, de nieuwe teambaas van RB, uit tegenover Sky Sports F1. "Ik denk dat wij zo'n beetje het enige team waren met een auto op nieuwe softs voor de laatste stint en om [de teamorder] niet te doen, zou een fout zijn geweest. Het is zoals het is. Ik snap de emoties in de auto, maar ik denk dat ze het wel anders zien, wanneer we samen naar de data en de situatie kijken."

