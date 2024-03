De Thaise kant van Red Bull zou grootse plannen hebben met het Formule 1-team. Naar verluidt wil Charlerm Yoovidhya de renstal gaan scheiden van Red Bull GmbH, het Oostenrijkse moederbedrijf. Dit zou de bron van de machtsstrijd binnen Red Bull kunnen zijn.

In februari werd een onafhankelijk onderzoek van Red Bull GmbH ingesteld naar Horner, die beschuldigd werd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na bijna vier weken werd de klacht door het moederbedrijf van Red Bull Racing afgewezen, maar daarmee was de zaak nog niet afgelopen. Een dag later, op de dag van de vrije trainingen in Bahrein, werd er een e-mail anoniem verstuurd naar journalisten, teambazen en bestuurders in de Formule 1 met foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de collega. Of de foto's echt zijn is nog onduidelijk. Jos Verstappen maakte vervolgens tegenover Britse media duidelijk dat het "op deze manier niet langer door kan gaan" en de vader van Max zou vervolgens ruzie hebben gehad met de teambaas van Red Bull Racing.

Machtsstrijd binnen Red Bull

Via FormulaPassion.it kwam vervolgens het bericht naar buiten dat Horner een poging zou hebben gedaan om samen met een groep Britse investeerders ten minste 51 procent van de aandelen in Red Bull Racing over te nemen, buiten de kennis van Red Bull GmbH om, maar dit mislukte. Red Bull Racing wordt gerund door Red Bull Technology Group Ltd in Groot-Brittannië, maar dat bedrijf valt volledig onder Red Bull GmbH, de Oostenrijkse energydrankfabrikant. Daar zou nog wel eens verandering in kunnen komen en kan wellicht de bron zijn van de machtsstrijd binnen Red Bull.

Red Bull F1 scheiden van energydrankfabrikant

Volgens F1-journalist Joe Saward kan het zijn dat het Red Bull Formule 1-team zal worden gescheiden van de energydrankfabrikant. "Er doen geruchten de ronde dat Red Bulls grootaandeelhouder Charlerm Yoovidhya, die 51 procent van de aandelen in handen heeft, overweegt Red Bull Technology Group Ltd uit Red Bull GmbH te halen en het op te zetten als een onafhankelijk automerk," zo schrijft hij in zijn nabeschouwing op Bahrein. "Horner zou dan de eindverantwoordelijke en een aandeelhouder worden van het bedrijf. Dit is eigenlijk heel logisch, want een drankenfabrikant heeft niet echt veel aan een motorbedrijf en een afdeling voor de productie van supercars. Als Horner moet opstappen, dan zou [het F1-team] onder de controle van Red Bull GmbH blijven. Hoe het ook zij, Horner wil met rust gelaten worden om de groep te leiden die hij heeft gecreëerd, zonder inmenging van buitenaf. Toen Dietrich Mateschitz nog leefde, had hij die vrijheid." Omdat de Oostenrijkse kant van Red Bull naar verluidt van Horner af wil, zouden ze natuurlijk niet willen dat het F1-team niet meer onder Red Bull GmbH valt. Dan kan het namelijk zijn dat ze niks meer over Horner hebben te zeggen.

