De Grand Prix van Bahrein is achter de rug en het team van Red Bull Racing heeft een knappe één-twee weten te noteren, waarbij Max Verstappen met een straatlengte voorsprong de eerst zege van het jaar wist te pakken. De Nederlander kijkt uit naar de volgende race, maar weet dat het in Djedda heel anders kan zijn.

Het seizoen voor Red Bull Racing is het afgelopen weekend uitstekend begonnen. Tijdens de Grand Prix van Bahrein hadden de Red Bulls de eerste twee dagen in eerste instantie nog de nodige moeite. De afstellingen waren niet zoals gewenst en de RB20s hadden bovendien veel last van de harde wind. Het zorgde er mede voor dat de formatie van de geplaagde Christian Horner tijdens de vrije trainingen telkens redelijk ver achter bleven hangen en de vraagtekens langzaam groter werden.

Artikel gaat verder onder video

Gegroeid in het weekend

Ook in VT3 ging het nog niet van harte en in Q1 en Q2 kende men ook de nodige moeite. Verstappen wist in Q3 - geslepen zoals hij is - toch de touwtjes aan elkaar te knopen met een bijzonder sterk rondje, waardoor hij op zaterdag in de race vanaf pole mocht vertrekken. Die kans was wel aan hem besteed. De regerend wereldkampioen kende - gewapend door de uitstekende racepace - geen genade met de rest van het veld en was er al vroeg in de race vandoor. Het leverde hem de eerste zege van het seizoen op.

Verstappen blikt vooruit

Enkele dagen later kan het vizier alweer op Djedda voor de tweede race van het seizoen. Verstappen blikt vooruit: "Het team had een geweldige eerste race van het seizoen en ik kijk dan ook uit naar Djedda, dat een hogesnelheids- en semistratencircuit is, met minder degradatie voor de banden. Het wordt wat warmer dan in Bahrein, dus wordt het interessant om te zien hoeveel verschil er zit in de prestaties tussen de teams. De lay-out van het circuit is namelijk ook nog eens compleet anders. Vorig jaar was dit een goed circuit voor ons, dus hopelijk kunnen we iets soortgelijks presteren en een geweldige prestatie leveren."

Gerelateerd