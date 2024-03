Volgens Adrian Newey, de ontwerper van de RB20 van Red Bull Racing, is de nieuwe auto van de regerend kampioen bij de coureurs en constructeurs niet zo'n revolutie van de RB19. De Brit stelt dat het om een evolutie gaat van de RB18 en dat de veranderingen vooral gericht zijn op het uiterlijk.

Bij de F1 Nation Podcast zegt Newey, al jaren de ontwerper van Red Bull, dat dat de auto helemaal niet zo anders is dan de RB18 en RB19 en het een evolutie betreft, geen revolutie. "De onderliggende architectuur van de auto is de derde generatie evolutie van wat begon als de RB18. We hebben alles overgenomen, behalve de radiatoren, die zijn veranderd. Verder hebben we alles overgenomen, de lay-out van de voorwielophanging, achterwielophanging, versnellingsbak, behuizing en ga zo maar door. Dat zijn de onderdelen die zichtbaar zijn en die duidelijk voor veel aandacht hebben gezorgd."

Red Bull boekt aerodynamische winst

Newey is van mening dat het qua uiterlijk van de auto lijkt alsof het concept bijna compleet nieuw is, maar dat dit technisch gezien wel meevalt. "Het is duidelijk dat er aerodynamische winst wordt geboekt, maar de visuele verandering is eigenlijk veel groter dan de prestatieverandering die je daardoor krijgt. De andere, veel subtielere wijzigingen die mensen niet hebben opgemerkt, zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor een grotere performancewinst."

RB20 geschikt voor alle circuits

Tijdens een seizoen komt F1 op allerlei soorten circuits, waardoor de auto aanpassen naar de eisen van de lay-out elke keer weer een uitdaging is. Newey heeft zich met zijn team gefocust op het algemene plaatje, zodat de RB20 op elk circuit goed is. Dit was vorig jaar, op Singapore na, ook het geval. "We hebben geprobeerd om een auto te maken die redelijk geschikt is voor alle circuits. Ik denk dat vorig jaar onze circuits waar we minder voordeel hadden, de stratencircuits met de maximale downforce waren. Zelfs in Singapore hadden we zeker podiumplaatsen kunnen halen als we onze zaakjes wat beter voor elkaar hadden. Maar het is zeker waar dat we op die circuits waarschijnlijk minder voordeel hebben. Maar zolang we daar niet rampzalig zijn, is dat misschien goed genoeg."

