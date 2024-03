Het personeelslid dat de klacht tegen Christian Horner heeft ingediend, wat uiteindelijk leidde tot het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, werkt nog steeds samen met de teambaas. Geri Horner-Halliwel zou graag zien dat de desbetreffende medewerker 'uit beeld' verdwijnt, zo meldt het Britse The Sun.

Waar het bij Red Bull Racing in 2024 vooral zou moeten gaan over het sportieve aspect, speelt teambaas Horner al wekenlang de hoofdrol. De Telegraaf wist begin februari te melden dat er een onderzoek liep tegen Horner. Uiteindelijk werd dat door een onafhankelijke advocaat afgerond, en het management van Red Bull besloot Horner aan te houden, maar deelde om privacyredenen niet de inhoud of het resultaat van het onderzoek. Tijdens de tweede training in Bahrein kregen de aanwezige journalisten een e-mail met daarin de vermeende gesprekken tussen Horner en het desbetreffende personeelslid dat een klacht over grensoverschrijdend gedrag had ingediend. Horner reageerde daarop door hand in hand met Geri over de paddock te lopen en Jos Verstappen heeft zondag bij diverse media gemeld dat de hele situatie rondom de teambaas afleidt van het sportieve aspect.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Horner probeerde achter rug van Oostenrijkse eigenaars om Red Bull-aandelen te kopen'

'Frustrerend en belachelijk'

De vrouwelijke collega zou naar verluidt nog steeds in dienst zijn bij Red Bull. Een bron vertelt aan het Britse medium. "Het is voor iedereen frustrerend en belachelijk om onder de gegeven omstandigheden te proberen de normale gang van zaken voort te zetten. De rol van de vrouw houdt in dat ze contact blijft houden met Christian en ze moeten doorgaan met het dagelijkse werk alsof er niets is gebeurd. Maar er moet iets gebeuren." Voor haar werkzaamheden was het noodzakelijk dat ze afgelopen weekend ook aanwezig was in Bahrein, maar 'dat zou een circus hebben gecreëerd waar niemand op zit te wachten en dat voor niemand goed zou zijn'.

Geri Horner verscheen afgelopen weekend aan de zijde van Horner in Bahrein, maar er zouden volgens een bron duidelijke regels zijn opgesteld door de voormalig Spice Girl. Zo zou Geri de desbetreffende collega 'uit beeld' willen hebben, ook zouden er 'enkele strikte basisregels zijn opgesteld'.

OOK INTERESSANT: Marko zal "Max niet in de weg staan" bij eventuele overstap van Red Bull naar Mercedes

De teambaas van Red Bull Racing heeft de beschuldigingen overigens altijd ontkent en heeft dat ook in Bahrein nogmaals benadrukt. Toch lijkt de druk toe te nemen rondom Horner. De Formule 1 en de FIA houden het gedoe namelijk ook in de gaten en toekomstig motorpartner Ford is allerminst gecharmeerd van de berichtgeving.

Gerelateerd