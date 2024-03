De afgelopen weken wordt er natuurlijk veelvuldig gesproken over de hele zaak rondom Christian Horner, maar ondertussen lijkt er ook een machtsstrijd binnen Red Bull Racing gaande, die al in 2023 is ontstaan. De Britse teambaas zou vorig jaar gepoogd hebben om - buiten de kennis van de Oostenrijkse eigenaars - een deel van Red Bull over te kopen.

De nieuwtjes, ontwikkelingen en geruchten rondom Horner, Verstappen en Red Bull volgen zich de afgelopen dagen in hoog tempo op. De Grand Prix van Bahrein werd dan wel met een klinkende één-twee binnengehaald, maar het gaat eigenlijk alleen maar over het gerommel binnen het team. Met name de ferme uitspraken van Jos Verstappen lijken een bom onder het team gelegd te hebben. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat er spanning blijft hangen zolang Horner als teambaas blijft zitten: "Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt", stelde hij onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Tweestrijd?

De woorden van Verstappen senior lijken nog maar eens te bevestigen dat het binnen Red Bull Racing niet helemaal botert tussen de hoge heren van het team. In 2023 circuleerden er al verschillende berichten over een breuk binnen het management van het team. Zo zouden Horner en Dr. Helmut Marko niet meer zo goed door één deur kunnen. Het zou allemaal zo losgegaan zijn na het overlijden van Dietrich Mateschitz, de man waar Marko zo goed mee kon, in 2022. Inmiddels is het team voor 51 procent in handen van de Thaise Chalerm Yoovidhya, die groot fan is van Horner. Aan de andere kant is er het Oostenrijkse kamp dat 49 procent van de aandelen in handen heeft. Daar zou Horner minder goed mee overweg kunnen.

Overkopen van aandelen

Afgaande op een nieuwtje van FormulaPassion.it, zou dat een bijzonder logische reden kunnen hebben. Volgens het medium heeft Horner in 2023 namelijk gepoogd om samen met een groep Britse financiers het grote deel van 51 procent - om zo de macht over Red Bull te pakken - in handen te krijgen, tevergeefs. Dit was bovendien buiten de kennis van de Oostenrijkse eigenaars in Fuschl - de plek waar het hoofdkantoor van Red Bull zit - om. Dat zou er dus voor gezorgd hebben dat er een duidelijke kloof binnen de organisatie is ontstaan. Iets dat de laatste weken rondom zijn onderzoek steeds meer aan het licht lijkt te komen.

Gerelateerd