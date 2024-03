Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt het raceweekend in Bahrein een frustrerende manier om het nieuwe Formule 1-seizoen te beginnen, maar de Oostenrijker is blij met de mogelijkheid om aanstaande zaterdag meteen weer een stap voorwaarts te kunnen zetten.

Na twee teleurstellende seizoenen is Mercedes op zoek naar eerherstel in de Formule 1. De Duitse grootmacht sloeg eind 2021 een verkeerde richting in het met design van de auto, en is sindsdien bezig met herstelwerkzaamheden. De W15 moet een stabieler platform bieden voor George Russell en Lewis Hamilton, maar tijdens het openingsweekend in Bahrein kwamen de eerste problemen bovendrijven. De auto koelde niet naar behoren, waardoor erin moest worden geleverd qua performance. Russell kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, Hamilton was goed voor P7.

Problemen met de koeling

"Onze race in Bahrein kan het beste omschreven worden als teleurstellend", vertelt teambaas Toto Wolff in een preview van het team. "We hadden hoop op een sterker optreden, na onze performance in de trainingen en kwalificatie. Beide coureurs waren eerder in het weekend blij met de balans en het stabielere platform van de W15. Op zaterdagavond kwam onze koelingperformance helaas niet overeen met onze voorspellingen. Daardoor werden we vroeg in managementstand gedwongen, en dat had het gevolg dat de bandentemperatuur onder het optimale werd gebracht. Dat kostte ons de mogelijkheid om iets te laten zien dat dichter bij onze echte potentie ligt."

Leerproces

De Oostenrijker vervolgt: "Het was een frustrerende manier om het seizoen te beginnen, maar we zullen ervan leren. We hebben de mogelijkheid om meteen een stap voorwaarts te zetten. Djedda is een stratencircuit met veel hoge snelheids-zones. Het zal goed zijn om het leerproces over de nieuwe auto te vervolgen op een totaal ander circuit dan Bahrein. We mikken op een consistenter weekend en willen onze ware performance ten opzichte van de rest van de grid begrijpen."

