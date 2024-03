Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië met de race op zaterdag

De Grand Prix van Bahrein is nog niet achter de rug of de coureurs kunnen hun vizier alweer richten op de tweede ronde van dit wereldkampioenschap: de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit, opnieuw beginnend op donderdag. Hoe laat vinden de sessies het komende weekend plaats?

Het eerste racweeekend van het seizoen zit erop en het was het team van Red Bull Racing dat op zaterdag uiteindelijk boven kwam drijven met een klinkende één-twee voor Max Verstappen en Sergio Pérez. De Oostenrijkse renstal zal qua prestaties op de baan in ieder geval met een goed gevoel af reizen richting de tweede Grand Prix van het seizoen, die het komende weekend alweer op de kalender staat.

Artikel gaat verder onder video

Jeddah Corniche Circuit

Het Jeddah Corniche Circuit stond in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender. De baan is ligt aan de rode zee in de gelijknamige stad Djedda. Het circuit is ontworpen door het bedrijf Tilke. Het circuit is een tijdelijk stratencircuit wat inhoudt dat er een gedeelte van de baan permanent zal blijven staan, een ander gedeelte wordt alleen opgebouwd tijdens een Grand Prix-weekend. De baan kenmerkt zich door de enorm hoge gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur. Alleen op Monza wordt er sneller gemiddeld sneller gereden. Ondanks de hoge snelheid zijn er wel 27 bochten op het circuit aanwezig, dat is het hoogste aantal op de gehele Formule 1-kalender. Met 6175 meter is dit tevens het langste stratencircuit.

Lewis Hamilton wist de eerste editie van de Grand Prix te winnen. Hij zette daarnaast het ronderecord neer met een 1:30.734. Gemiddeld zijn de coureurs zo'n 79 procent van de ronde vol gas aan het gaan. In de enige versie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië gebeurde er enorm veel. Daarnaast zorgen de muren, die dicht op het circuit staan, snel voor een safety car. In 2023 vertrok Sergio Pérez vanaf de pole en de Mexicaan wist die pole position om te zetten in één van zijn twee overwinningen van dat seizoen.

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië

Het komende weekend hebben we wegens de Ramadan opnieuw een aangepast tijdschema, net als in Bahrein. Het Grand Prix-weekend in Djedda wordt op donderdag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen rond 14:30 uur en 18:00 uur Nederlandse tijd. Dezelfde tijden worden voor de derde vrije training en kwalificatie van vrijdag gehanteerd. Op zondag is het om 18:00 uur tijd om voor de televisie te zitten voor het hoofdgerecht van het weekend: de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Overzicht tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië (NL tijd)

Donderdag 7 maart

Eerste vrije training: 14:30 uur

Tweede vrije training: 18:00 uur

Vrijdag 8 maart

Derde vrije training: 14:30 uur

Kwalificatie: 18:00 uur

Zaterdag 9 maart

Grand Prix van Saoedi-Arabië: 18:00 uur

