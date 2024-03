Max Verstappen pakte op zaterdag op uiterst dominante wijze de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein. De vrees onder fans van de Formule 1 van opnieuw een saai en dominant seizoen is groot, maar volgens de Nederlander zelf vallen de verschillen juist behoorlijk mee.

Verstappen wist in 2023 het ene na het andere record in de Formule 1 te verbreken in misschien wel het meest succesvolle individuele seizoen in de koningsklasse aller tijden. Maar liefst negentien van de 22 races werden door de 26-jarige coureur op zijn naam geschreven en dus was wereldtitel nummer drie een feit. Inmiddels heeft de Nederlander kunnen genieten van een aantal welverdiende maanden rust, om dit seizoen op jacht te gaan naar zijn vierde wereldtitel op een rij. Daar begon hij op zaterdag uitstekend mee.

Beter dan verwacht

Na twee lastige eerste dagen in Bahrein, knoopte hij in de kwalificatie toch de touwtjes aan elkaar met een volgens hem onverwachte pole en reed hij in de race het hele veld zoek met een ruime voorsprong. Formule 1-fans wereldwijd zijn een stuk minder enthousiast en vrezen voor een nieuw seizoen zonder enige spanning en een gemakkelijke titel voor Verstappen. Na afloop behandelt hij zijn race: "Vandaag ging beter dan verwacht. De wind en de intensiteit daarvan was anders. Het voelde dus een stukje beter. Ik had een beter gevoel met de auto en kon beter naar mijn banden kijken."

Andere teams dichterbij

Hij vervolgt: "Dat was allemaal heel positief en leek een stuk meer op de testdagen. Ik voelde me comfortabel in de auto. Dat bleek vandaag, dus ik ben blij om op deze manier het seizoen beginnen. Het is fantastisch om een 1-2 te pakken." Vervolgens probeert hij zorgen om een saai kampioenschap weg te nemen: "Ik denk dat de andere teams dichterbij staan. Vandaag pakte alles gewoon enorm goed uit. Ik geloof niet dat dat tijdens elke race in de nabije toekomst kan gebeuren. Deze pakken we graag. We gaan nu analyseren en kijken hoe we verder kunnen verbeteren." Sowieso ligt Bahrein het team ook goed: "Dit is een specifiek circuit en sowieso één van onze sterkste banen op de kalender."

