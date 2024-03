Christian Horner zag hoe zijn team van Red Bull Racing een één-twee over de streep trok tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein. De eerste race van het seizoen werd uiterst dominant gewonnen door het team uit Milton Keynes. Horner, die overigens nog steeds onder druk staat vanwege alle perikelen, was na afloop zeer tevreden.

Nadat Verstappen zich gisteren al voor pole position kwalificeerde, leverde hij vandaag nogmaals een huzarenstukje af. De regerend wereldkampioen kwam geen enkele keer in de problemen en kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de streep. Teamgenoot Sergio Pérez deed het ook prima, door als tweede achter Verstappen te finishen. Een welbekend één-tweetje dus voor Red Bull Racing; een betere manier om het seizoen te beginnen is er niet. Horner kon na afloop dan ook niet anders dan dik tevreden zijn. Volgens hem heeft Red Bull "een agressieve revolutie" doorgemaakt ten opzichte van vorig jaar.

Horner bedankt mannen en vrouwen in Milton Keynes

Bij Sky Sports keek Horner terug op een uiterst dominante race en bedankte hij het hele team, zowel op het circuit als in de fabriek. "De perfecte start [van het seizoen] en een zeer dominante race. Ik moet alle mannen en vrouwen in Milton Keynes enorm bedanken, zij hebben de afgelopen winter zo hard gewerkt", zo steekt Horner de loftrompet. "Het getuigt van al het harde werk dat achter de schermen plaatsvindt. Een geweldige teamprestatie om vandaag dat één-tweetje en het maximaal aantal punten te halen. Je kunt zien dat het een agressieve revolutie is. Het hele team heeft fantastisch werk geleverd."

RB20 zit vol met nieuwe ideeën

Volgens Horner is de RB20 absoluut een verbetering van de toch al zo dominante RB19, waarmee Red Bull vorig seizoen reed. "Ze [de engineers en ontwerpers] hebben niet op hun lauweren gerust. Ze hebben hard gepusht en de grenzen verlegd. Je kunt zien dat er veel innovatieve ideeën aan de auto zitten. Het is een sterke evolutie", aldus Horner.

