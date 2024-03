'Management Verstappen in Dubai om tafel met Horner vanwege gespannen situatie'

Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Bahrein namens Red Bull Racing, maar achter de schermen heerste er alles behalve een hosanna-stemming. Christian Horner is steevast onderwerp van gesprek en dat zorgt voor een gespannen situatie in en rondom de paddock. De manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, ging in Dubai dan ook om tafel met de teambaas.

Horner is al weken onderwerp van gesprek. De Britse teamchef wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag, maar een onderzoek van Red Bull wees uit dat er onvoldoende aanleiding is om in te grijpen. Daarmee leek de brand in eerste instantie te zijn geblust, maar eenmaal in Bahrein werd er een anonieme e-mail met vermeende bewijzen rondgestuurd in de paddock. Wie de e-mail heeft rondgestuurd is niet bekend, maar het feit dat diegene alle mailadressen van de hoge piefen in de sport tot zijn of haar beschikking had, doet vermoeden dat het lek dichtbij zit. Dit alles zorgde wederom voor de nodige opschudding in de paddock én binnen het team van Red Bull Racing. Het management van Verstappen voerde dan ook een gesprek met Horner, zo melden bronnen van de Press Association volgens PlanetF1.

Artikel gaat verder onder video

Management Verstappen in Dubai om tafel met Horner

Na afloop van de gewonnen race op het Bahrain International Circuit, vloog Horner richting Dubai voor een ontmoeting met Vermeulen, de manager van Verstappen. Onderwerp van gesprek zou de gespannen situatie bij Red Bull vanwege de perikelen rondom Horner zijn geweest. Bovengenoemde bronnen melden dat de gesprekken - die gisteren plaatsvonden - tussen Horner en het management van Verstappen "goed verliepen". Wat er precies is besproken en of ook de toekomst van Max bij het team van Red Bull Racing is besproken, is onduidelijk. Feit is wel dat vader Jos recentelijk nog wat extra olie op het vuur heeft gegooid en dat dit de onderlinge verstandhoudingen niet heeft verbeterd.

LEES MEER: Grootste krant van Duitsland: 'Jos Verstappen flirtte met dezelfde vrouw als Horner'

Max Verstappen houdt zich op de vlakte over Horner

Max zelf liet afgelopen weekend niet heel veel los over de situatie van Horner. De wereldkampioen zou door FIA-president Mohamed Ben Sulayem zijn gevraagd om zijn teambaas publiekelijk te steunen, maar daar gaf de Nederlander geen gehoor aan. Hij hield zich wat de onrust betreft op de vlakte. "Ik spreek veel met Christian. En natuurlijk zet hij zich hier het hele weekend volledig in voor het team. Hij is hier natuurlijk ook voor de race. Waarschijnlijk wel een beetje afgeleid, maar zoals ik al eerder zei, wij concentreren ons alleen op het presteren. En zo werken we met z'n allen samen", zo zei Verstappen.

Gerelateerd