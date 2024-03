De hele soap binnen Red Bull Racing lijkt alsmaar gekker en gekker te worden. Op vrijdag is het adviseur Dr. Helmut Marko die in de paddock een nieuwe bom dropt op de Oostenrijkse televisie, door te stellen dat het een mogelijkheid is dat hij de komende week geschorst wordt door zijn werkgever.

Langzaam maar zeker begint de interne onrust binnen Red Bull Racing zijn kookpunt te bereiken. De hele soap rondom Christian Horner heeft een hoop rumoer binnen het Formule 1-team veroorzaakt en nadat het onderzoek nog voor de race in Bahrein werd afgerond, lijkt er inmiddels steeds meer sprake van een interne oorlog te zijn binnen het team. Inmiddels lijkt het niet meer een kwestie te zijn of Horner schuldig is, maar meer wie er nu eigenlijk aan welke kant staat binnen Red Bull. Van een hecht team lijkt er richting buitenaf in ieder geval geen sprake meer te zijn.

Machtsstrijd

Zo veroorzaakte Jos Verstappen de nodige opgetrokken wenkbrauwen door zeer kritisch te spreken over de hele situatie én de positie van Horner. Volgens de vader van Max Verstappen is er - zolang deze situatie zich aanhoudt - onrust binnen het team. Verstappen zelf weigerde deze week nadrukkelijk een kant te kiezen, maar gaf wel duidelijk aan dat zijn vader 'geen leugenaar is', waarmee hij zich min of meer schaart achter de ferme kritieken van zijn vader richting Horner. Ook tussen Horner en Marko zou het niet boteren, geruchten die al sinds vorig seizoen rondcirculeren.

Mogelijke schorsing

Met de dag steken er steeds meer verhalen, nieuwtjes en geruchten de kop op. Hoewel er voor een hoop berichten geen hard bewijs is, lijkt het wel een gevalletje 'waar rook is, is vuur'. Marko, de man die een belangrijke rol voor Verstappen speelt en als een soort vaderfiguur voor de Nederlander fungeert binnen het team, heeft op vrijdag in Saoedi-Arabië plotseling nog eens wat olie op het vuur gegooid. De Oostenrijkse zender ORF vroeg hem naar aanleiding van rondzingende geruchten of er de mogelijkheid bestaat dat Marko geschorst kan worden door het team in de komende week: Daarop bevestigde Marko vervolgens dat die 'theoretische mogelijkheid bestaat' en dat hij mogelijk in Australië geen deel meer uitmaakt van het team.

Mocht Marko daadwerkelijk geschorst worden of - nog erger - het team verlaten, is er mogelijk een heuse catastrofe geboren binnen het Oostenrijkse team. Volgens verschillende bronnen zou Verstappen namelijk beschikken over een heuse 'Marko-clausule', waarmee hij het team direct kan verlaten wanneer Marko vertrekt. De wereldkampioen zelf bevestigde noch ontkende in Djedda die geruchten. Op de achtergrond is het team van Mercedes met bovengemiddelde interesse aan het meekijken. In Bahrein zouden Toto Wolff en Verstappen senior zelfs al gesproken hebben over de hele situatie.

